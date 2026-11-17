Mới đây, diễn viên Mạnh Trường khoe ảnh chụp cùng “bé Chíp” Phương Linh trong buổi chụp kỷ yếu của con gái đầu lòng. Phương Linh mặc áo dài trắng, trang điểm nhẹ, thả tóc xõa và nhanh chóng khiến khán giả xuýt xoa vì nhan sắc nổi bật, chiều cao đầy ấn tượng.

Ai cũng khen Phương Linh như một bản sao hoàn hảo của Mạnh Trường với đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao, khuôn miệng cười rất duyên. Cô bạn cũng rất biết cách tạo dáng trước ống kính.

Trước đây, khán giả từng xuýt xoa trước bộ ảnh áo dài trắng thanh thuần của Lọ Lem thì giờ đây, Phương Linh cũng gây thương nhớ khi mặc áo dài trắng nữ sinh. Nếu như Lọ Lem dịu dàng nữ tính thì Phương Linh lại nhí nhảnh, lém lỉnh hơn.

Phương Linh đã quen mặt khán giả từ khi mới 6 tuổi và cùng bố tham gia show thực tế Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?. Ngày ấy, bé Chíp tóc xù bông nhanh chóng được yêu thích nhờ tính cách ngoan ngoãn, rụt rè có chút nhõng nhẽo.

Xem ra Phương Linh cũng có năng khiếu diễn xuất thừa hưởng từ bố mình. Có lần, Mạnh Trường đã đăng tải một clip hài hước quay cùng vợ và con gái đầu lòng. Tâm điểm của clip dài 16 giây này chính là Phương Linh. Không cần lời thoại, Phương Linh vẫn thể hiện được tâm trạng có chút lo lắng, bối rối rồi sau đó là đánh trống lảng khi bị bố phát hiện đang quay video nhí nhố.

Tuy thích diễn xuất nhưng đến bây giờ, Phương Linh vẫn chưa đóng phim lần nào. Mạnh Trường từng tâm sự rằng vợ chồng anh muốn con gái tập trung học hành còn sau này, nếu Phương Linh đam mê nối nghiệp diễn viên của bố thì sẽ ủng hộ. Ngoài ra, Phương Linh còn chơi piano giỏi, vẽ tranh rất ổn. Cô bạn từng gây ấn tượng với nhiều bức tranh vẽ hoa rất đẹp và càng khiến netizen liên tưởng đến Lọ Lem, khi cả hai cô gái đều xinh đẹp, đa tài và học giỏi.