Đâm vỡ đuôi xe Lexus, tài xế taxi được trả góp 'vô thời hạn'

Xe của anh Đức bị đâm trúng phía sau khiến đèn trái vỡ nát và thân vỏ trầy xước.

Tối 7/10, anh Trần Quang Đức (40 tuổi, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) nhận được tin nhắn báo 3 triệu đồng chuyển khoản từ anh Lê Đình Giang (39 tuổi, tài xế taxi công nghệ, quê Thanh Hóa) kèm lời nhắn: "Em chuyển 3 triệu, còn 4 triệu cho em nợ tháng sau anh nhé".

Tin nhắn ấy khiến anh Đức ấm lòng bởi người tài xế giữ đúng chữ tín sau sự cố va quệt diễn ra vào lúc 23h30 ngày 7/8. Khi đó, anh Đức đỗ xe chờ người thân gần sân bay Nội Bài, chiếc Lexus bất ngờ bị taxi do anh Giang điều khiển tông trúng phần đuôi, khiến đèn trái vỡ nát và thân vỏ trầy xước.

Do sự việc xảy ra vào đêm muộn, anh Đức yêu cầu tài xế taxi đưa trước 10 triệu đồng, chụp lại giấy tờ tùy thân và hẹn hôm sau ra gara kiểm tra thiệt hại tổng thể. Nam tài xế taxi vay mượn người quen để chuyển khoản đủ 10 triệu đồng rồi rời đi.

Sáng hôm sau, khi anh Đức đưa xe đi sửa, phía gara đưa ra hai phương án. Nếu thay mới toàn bộ, chi phí khoảng 50 triệu đồng. Nếu tận dụng bộ phận cũ và sửa lại, chi phí giảm xuống còn khoảng 32 triệu đồng.

Để giảm bớt gánh nặng cho người gây tai nạn, anh Đức quyết định chọn phương án thứ hai. Nhận tin báo từ anh Đức, anh Giang lập tức có mặt, nhận hoàn toàn trách nhiệm. Trước thái độ của đối phương, anh Đức chủ động giảm số tiền bồi thường xuống còn 25 triệu đồng, phần chênh lệch anh sẽ tự chi trả.

Dù vậy, khoản tiền 25 triệu đồng vẫn là con số rất lớn đối với anh Giang. Sau đó, nam tài xế gọi điện nhờ vợ ở quê Thanh Hóa xoay xở thêm để chuyển khoản tiếp 5 triệu đồng.

Anh Đức cho biết nam tài xế là người tử tế và biết giữ chữ tín.

Biết gia cảnh anh Giang khó khăn, vợ ốm đau và đang phải nuôi 3 con nhỏ, anh Đức đồng ý cho tài xế trả góp vô thời hạn 10 triệu đồng còn thiếu.

"Thực ra, khi nói cho trả góp, tôi xác định nếu anh ấy không trả, tôi cũng sẽ không nói gì", anh Đức nói.

Tuy nhiên, anh Đức bất ngờ vì nam tài xế taxi giữ lời hứa. Sáng 1/9, anh Đức nhận được 3 triệu đồng chuyển khoản đầu tiên từ anh Giang. Đến ngày 7/10, tài xế tiếp tục gửi khoản tiền tương tự.

Về phía anh Đức, mỗi lần nhận được tiền trả nợ đều dặn dò anh Giang có thì trả và nhắc nhở đối phương lái xe cẩn thận hơn.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Lê Đình Giang cho hay việc được anh Đức hỗ trợ giảm bớt chi phí và cho trả góp giúp anh vơi đi phần nào gánh nặng.

Nam tài xế 39 tuổi kể vợ anh ở quê sức khỏe yếu, không thể đi làm. Anh trở thành lao động trụ cột trong nhà. Khoản tiền kiếm được từ việc chạy xe công nghệ, anh chắt chiu, phần lớn gửi về quê để vợ chăm sóc 3 con nhỏ.

"Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Tôi rất cảm kích anh Đức đã thông cảm hỗ trợ", anh Giang bộc bạch.

Mỗi tháng, nam tài xế taxi gom góp để trả dần cho anh Đức. Anh chưa từng lỡ hẹn hay có ý định né tránh cam kết.

Về phần mình, anh Đức cho biết việc yêu cầu tài xế hoàn tất khoản nợ trước hết là để đề cao tinh thần trách nhiệm sau va chạm. Tuy nhiên, khi anh Giang trả đủ, anh dự định gửi lại toàn bộ số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình tài xế vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Sang tháng, sau khi anh Giang trả hết số nợ, tôi sẽ thực hiện đúng điều trên", anh Đức chia sẻ.

An Chi