Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố về NSND Hồng Vân

Sau khi thưởng thức Lên Hương, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều lời khen cho bộ phim cũng như dàn diễn viên. Nam ca sĩ đặc biệt chú ý đến màn thể hiện của NSND Hồng Vân và không ngần ngại dành lời có cánh cho đàn chị. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố: “Rất thích tạo hình và nét diễn siêu thật lần này của bà chị Hồng Vân”.

Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã dành những lời khen cho NSND Hồng Vân nói riêng cũng như phim điện ảnh Lên Hương nói chung.

Chỉ một câu nhận xét ngắn nhưng lại khá đáng chú ý nếu đặt trong hành trình điện ảnh gần đây của NSND Hồng Vân. Bởi sau một thời gian liên tục xuất hiện trong những dự án chưa tạo được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng, Lên Hương đang mang đến cho nữ nghệ sĩ một màu sắc hoàn toàn khác.

Đàm Vĩnh Hưng không chỉ khen Hồng Vân vì đây là một nghệ sĩ đàn chị có nhiều năm hoạt động trong nghề. Điều nam ca sĩ nhắc đến trực tiếp là tạo hình và nét diễn siêu thật của Hồng Vân trong Lên Hương. Đây cũng chính là điểm cho thấy Hồng Vân đã không lựa chọn cách lặp lại mình trong một vai diễn mới.

Ở Lên Hương, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng. Nhân vật này có ngoại hình, cách ăn mặc và thần thái khác với hình ảnh quen thuộc của nữ nghệ sĩ trong nhiều tác phẩm trước. Hồng Vân không cố gắng làm cho nhân vật trở nên hào nhoáng mà ngược lại, tạo nên một hình tượng có phần dân dã, đời thường, đôi lúc khiến khán giả bật cười nhưng cũng có những khoảnh khắc đủ để nhân vật trở nên đáng nhớ. Và có lẽ chính chữ “thật” trong lời nhận xét của Đàm Vĩnh Hưng mới là điều đáng chú ý.

Ở Lên Hương, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng.

NSND Hồng Vân vốn không phải cái tên xa lạ với điện ảnh. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều bộ phim đạt doanh thu tốt như Gặp Lại Chị Bầu, Con Nhót Mót Chồng, Cô Dâu Hào Môn hay Tìm Xác: Ma Không Đầu. Tuy nhiên, hành trình gần đây của Hồng Vân lại có những khoảng lặng đáng tiếc.

Chốt Đơn! chỉ thu hơn 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt hơn 9 tỷ đồng, trong khi Nhà Mình Đi Thôi cán mốc hơn 14 tỷ đồng. Nếu đặt những con số này cạnh tên tuổi của một NSND đã có hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, rõ ràng đây chưa phải những kết quả khiến người trong nghề có thể hoàn toàn hài lòng. Nhưng điều đáng trân trọng là Hồng Vân vẫn tiếp tục đi.

Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ không chọn đứng yên với những thành công đã có. Hồng Vân tiếp tục bước vào điện ảnh, chấp nhận thử sức với những nhân vật khác nhau và tìm kiếm cho mình những trải nghiệm mới. Lên Hương vì thế không đơn giản là thêm một bộ phim vào danh sách tác phẩm của Hồng Vân, mà còn là một cơ hội để nữ nghệ sĩ tìm lại cảm giác được khán giả đón nhận bằng một vai diễn mới.

Đáng nói, bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc đang có thành tích phòng vé khá ấn tượng. Tính đến 8h sáng 23/9, Lên Hương đã cán mốc hơn 81 tỷ đồng. Con số này tạo ra sự tương phản rõ rệt với ba dự án gần nhất của Hồng Vân, khi tổng doanh thu của Chốt Đơn!, Cưới Vợ Cho Cha và Nhà Mình Đi Thôi chỉ hơn 28 tỷ đồng. Nhưng nếu chỉ nói về tiền vé thì vẫn chưa đủ.

Điều Hồng Vân nhận được sau Lên Hương còn là những lời ghi nhận từ đồng nghiệp và phản hồi tích cực từ khán giả. Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người cho thấy điều đó. Nam ca sĩ không chỉ xem bộ phim như một tác phẩm giải trí, mà còn nhìn thấy sự thay đổi trong tạo hình và cách diễn của đàn chị.

Điều Hồng Vân nhận được sau Lên Hương là những lời ghi nhận từ đồng nghiệp và phản hồi tích cực từ khán giả.

Đây có thể xem là một sự ghi nhận rất đúng thời điểm bởi với một nghệ sĩ đã có vị trí vững chắc như Hồng Vân, điều khó nhất đôi khi không phải là chứng minh khả năng diễn xuất, mà là làm thế nào để khán giả vẫn nhìn thấy ở mình một điều gì đó mới mẻ. Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Vân đã có quá nhiều vai diễn, quá nhiều hình tượng và quá nhiều dấu mốc. Nếu cứ lặp lại chính mình, sự quen thuộc rất dễ trở thành giới hạn. Lên Hương cho thấy Hồng Vân vẫn có thể bước qua giới hạn ấy.

Từ lời khen “nét diễn siêu thật” của Đàm Vĩnh Hưng, có thể thấy điều khiến khán giả nhớ đến Hồng Vân lần này không nhất thiết phải là một màn trình diễn quá lớn hay những câu thoại gây sốt. Đôi khi, sức nặng của một vai diễn nằm ở khả năng khiến nhân vật trở nên giống một con người thật ngoài đời.

Và đó có lẽ cũng là điều đẹp nhất trong hành trình của Hồng Vân ở tuổi 60. Sau những bộ phim chưa đạt được kết quả thương mại như mong muốn, nữ nghệ sĩ vẫn chọn tiếp tục. Sau những lần chưa có được niềm vui trọn vẹn ở phòng vé, nữ nghệ sĩ lại bước vào một dự án mới.

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn không ngừng nỗ lực trên hành trình điện ảnh.

Lên Hương chưa thể xóa đi tất cả những kết quả trước đó, nhưng đang cho Hồng Vân một điều quan trọng, đó chính là cảm giác hành trình điện ảnh của bản thân nữ nghệ sĩ vẫn còn nhiều chương đáng để chờ đợi.

Một lời khen từ Đàm Vĩnh Hưng có thể chỉ là vài dòng chia sẻ sau khi xem phim. Nhưng với NSND Hồng Vân, câu nói “rất thích tạo hình và nét diễn siêu thật lần này” lại giống như một lời xác nhận rằng sau nhiều năm đứng trước ống kính, nữ nghệ sĩ vẫn có thể khiến đồng nghiệp và khán giả nhìn thấy một Hồng Vân khác. Ở tuổi 60, có lẽ đó mới là điều đáng giá nhất!