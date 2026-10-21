Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố về mối quan hệ với Hoài Lâm

Trên kênh TikTok cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip song ca cùng Hoài Lâm trong một đêm nhạc phòng trà gần đây. Đáng chú ý, dòng trạng thái ngắn gọn của nam ca sĩ không chỉ nhắc đến cuộc hội ngộ mà còn thể hiện tình cảm dành cho người học trò từng gắn bó nhiều năm.

Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm song ca trong một đêm nhạc gần đây.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn cùng Hoài Lâm kèm dòng chú thích: "Chưa bao giờ có khoảng cách". Dù không nói quá nhiều, phát ngôn này nhanh chóng trở thành điểm nhấn, cho thấy nam ca sĩ muốn khẳng định sự gắn bó giữa hai thầy trò vẫn được duy trì, bất chấp những đồn đoán xuất hiện trong thời gian qua.

Đây cũng là đêm nhạc riêng của Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm sau khi cả hai có dịp hội ngộ tại đám cưới của giọng ca Hoa nở không màu. Những khoảnh khắc tái ngộ liên tiếp khiến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của khán giả.

Nam ca sĩ nhấn mạnh về việc chưa bao giờ có khoảng cách với Hoài Lâm.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ những dòng tâm sự đầy cảm xúc sau khi gặp lại Hoài Lâm. Nam ca sĩ viết: "Lần gặp lại như quen lần thứ 2...... Thật..... XÓT XA.... Sau 10 năm ... Như chưa từng có cuộc chia ly!".

Không dừng lại ở đó, Đàm Vĩnh Hưng còn trực tiếp nhắc đến những lời bàn tán trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định tình cảm giữa hai thầy trò vẫn luôn hiện hữu.

"Rất nhìu những đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng... Nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự iu thương và lòng trân trọng luôn ngự trị trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!", nam ca sĩ bày tỏ.

Những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng cho thấy anh trân trọng mối quan hệ với Hoài Lâm, đồng thời không muốn những suy đoán từ bên ngoài làm lu mờ tình cảm giữa hai người. Cách xưng hô "thầy - trò" cũng gợi nhắc đến sự gắn bó trong hành trình nghệ thuật của cả hai.

Đàm Vĩnh Hưng từng có thời gian dìu dắt, hỗ trợ Hoài Lâm trên con đường ca hát. Vì vậy, màn tái ngộ sau nhiều năm không chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ mà còn gợi lại mối liên kết đặc biệt giữa người đi trước và người từng được mình nâng đỡ.

Đàm Vĩnh Hưng trong ngày vui của Hoài Lâm tại Vĩnh Long.

Sau những chia sẻ công khai của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ trước cách nam ca sĩ thẳng thắn nói về mối quan hệ với Hoài Lâm. Thay vì để những đồn đoán tiếp tục tạo ra khoảng cách, anh lựa chọn thể hiện tình cảm bằng những lời nhắn gửi trực tiếp và những khoảnh khắc song ca trên sân khấu.

Câu nói "Chưa bao giờ có khoảng cách" vì thế trở thành thông điệp đáng chú ý trong lần hội ngộ này. Với khán giả yêu mến cả hai, điều được quan tâm không chỉ là màn kết hợp âm nhạc mà còn là sự tiếp nối của tình thầy trò sau nhiều năm nhiều biến động.