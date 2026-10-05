Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đúng 5 từ về Steven Nguyễn

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ cảm nhận sau khi xem Trại Buôn Người trên trang cá nhân. Bên cạnh những lời đánh giá cao dành cho chất lượng bộ phim, nam ca sĩ đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của Steven Nguyễn và đưa ra nhận xét chỉ vỏn vẹn 5 từ: "Steven Nguyễn thăng hạng giỏi! Rất hay!"

Lời khen ngắn gọn nhưng cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao bước tiến của Steven Nguyễn sau Mưa Đỏ. Nam ca sĩ cho rằng bộ phim mới mang đến một hình ảnh khác cho nam diễn viên, đồng thời ghi nhận khả năng thể hiện nhân vật Ny trong những phân đoạn hành động lẫn cảm xúc.

Đàm Vĩnh Hưng dành lời khen cho Steven Nguyễn sau khi xem Trại Buôn Người.

Không chỉ dành lời khen cho Steven Nguyễn, Đàm Vĩnh Hưng còn bày tỏ sự ấn tượng với Trại Buôn Người. Nam ca sĩ nhận xét đây là một bộ phim đủ sức đứng vào hàng ngũ "phim quốc tế", đồng thời bất ngờ trước mức độ chân thực của một tác phẩm hành động, thời sự do Việt Nam thực hiện.

Trong số đó, Steven Nguyễn là một trong những cái tên được Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến trực tiếp. Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trần Duy Ny, một người đàn ông có cuộc sống nhiều khó khăn và lên đường tìm kiếm em gái Út Đẹt. Hành trình này đưa Ny rơi vào đường dây buôn người, từ đó phải tìm cách sinh tồn và giải cứu người thân trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm.

Nếu Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ mang hình ảnh một quân nhân được xây dựng với vẻ ngoài mạnh mẽ, tác phong kỷ luật và những giằng xé nội tâm, Ny lại gần gũi và đời thường hơn. Nhân vật không phải một người được đào tạo để chiến đấu mà phải sử dụng bản năng sinh tồn khi bị đẩy vào tình thế không còn lựa chọn.

Steven Nguyễn đảm nhận vai Trần Duy Ny trong Trại Buôn Người. Ảnh: ĐPCC

Sự khác biệt này cũng khiến Steven Nguyễn phải thay đổi cách thể hiện. Nam diễn viên từng chia sẻ tạo hình của Ny là một trong những hình ảnh "bần" và lăn lộn nhất mà anh từng đảm nhận. Nhân vật thường xuyên phải chạy trốn, chống cự, đánh nhau và tìm cách sống sót thay vì thể hiện những màn hành động theo kiểu hào nhoáng.

Chính sự thô ráp đó giúp Ny có màu sắc riêng, Steven Nguyễn không chỉ dựa vào ngoại hình hay khả năng thực hiện các động tác hành động, mà còn phải thể hiện tâm lý của một người đàn ông bình thường bị cuốn vào một tình huống vượt quá khả năng kiểm soát.

Để thực hiện Trại Buôn Người, Steven Nguyễn trải qua không ít cảnh quay khó khăn. Nam diễn viên dành thời gian làm quen với việc đua bò tại An Giang và từng suýt bị bò đá trong quá trình tập luyện. Các phân đoạn hành động cũng khiến anh nhiều lần bị thương. Trong một cảnh lao lên đấm vỡ kính ô tô để cứu em gái, Steven Nguyễn bị kính cắt vào tay và để lại vết sẹo. Một số cảnh quay dưới nước và những màn chạy trốn cũng đặt nam diễn viên vào điều kiện ghi hình không dễ dàng.

Những trải nghiệm này góp phần tạo nên cảm giác chân thực cho nhân vật Ny. Thay vì để nhân vật trở thành một "nam thần hành động" theo công thức quen thuộc, bộ phim đặt anh vào trạng thái luôn bị truy đuổi, chống đỡ và tìm cách sống sót. Đây cũng là điểm giúp Steven Nguyễn có thêm cơ hội cho thấy sự tiến bộ sau Mưa Đỏ. Nếu vai Quang giúp anh được biết đến rộng rãi hơn, Ny lại là phép thử về khả năng đưa một nhân vật đời thường lên màn ảnh hành động mà vẫn giữ được cảm xúc.

Steven Nguyễn đang có bước tiến đáng chú ý với những vai diễn hành động trên màn ảnh rộng. Ảnh: ĐPCC

Sự tiến bộ về diễn xuất của Steven Nguyễn diễn ra song song với một bước tiến đáng chú ý về mặt thương mại. Mưa Đỏ kết thúc hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng. Trong khi đó, Trại Buôn Người tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh và đã vượt mốc 296 tỷ đồng sau hơn 10 ngày ra rạp.

Nếu cộng doanh thu của hai tác phẩm, các bộ phim điện ảnh đã phát hành có Steven Nguyễn tham gia đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Đây là một cột mốc đáng chú ý đối với nam diễn viên, đặc biệt khi phần lớn dấu ấn phòng vé lớn nhất của anh mới xuất hiện trong khoảng hai năm gần đây.

Từ một diễn viên từng quen thuộc với khán giả qua web-drama và những vai hành động, Steven Nguyễn đang có bước chuyển đáng kể sau Mưa Đỏ. Thành công của Trại Buôn Người tiếp tục cho thấy anh không chỉ có cơ hội hưởng lợi từ một vai diễn thành công, mà còn có khả năng duy trì sự chú ý bằng một hình tượng khác biệt.

Câu nhận xét 5 từ của Đàm Vĩnh Hưng vì thế có thể xem như một lời ghi nhận khá cô đọng cho chặng đường gần đây của Steven Nguyễn. Từ Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ đến Trần Duy Ny trong Trại Buôn Người, nam diễn viên đang cho thấy sự thay đổi về hình ảnh, cách tiếp cận nhân vật và khả năng xử lý các phân đoạn hành động.

Quan trọng hơn, Steven Nguyễn đang đứng trước một giai đoạn mà kỳ vọng dành cho anh cũng cao hơn. Sau hai bộ phim liên tiếp đạt doanh thu lớn, khán giả sẽ không chỉ chờ đợi những vai diễn hành động mà còn muốn thấy nam diễn viên có thể bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc như thế nào. Lời khen của Đàm Vĩnh Hưng vì vậy cũng đến vào thời điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của Steven Nguyễn. "Thăng hạng" không chỉ nằm ở những con số phòng vé, mà còn ở việc nam diễn viên đang dần có thêm cơ hội chứng minh khả năng qua những nhân vật khác nhau.