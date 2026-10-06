Đàm Vĩnh Hưng tặng phong bì tiền mừng cưới Hoài Lâm

Hoài Lâm là nam ca sĩ được khán giả yêu mến qua giọng hát giàu cảm xúc cùng nhiều ca khúc ghi dấu trong lòng người nghe. Ngày 6/10, anh tổ chức đám cưới tại quê nhà ở Vĩnh Long với Ngọc Trinh, quy tụ đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui.

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng đã từ TP.HCM xuống quê nhà Hoài Lâm để trực tiếp gửi lời chúc phúc đến vợ chồng đàn em. Nam ca sĩ còn chuẩn bị một phong bì tiền mừng cưới dành tặng Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong ngày trọng đại. Khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng vui vẻ chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho Hoài Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng tặng phong bì tiền mừng cưới vợ chồng Hoài Lâm. (Ảnh từ TikTok Sạp Tinggg)

Không chỉ đến dự với tư cách khách mời, Đàm Vĩnh Hưng còn nhiệt tình góp vui trong ngày cưới. Nam ca sĩ bước lên sân khấu, cùng chú rể Hoài Lâm thể hiện nhiều ca khúc, tạo nên những khoảnh khắc sôi động trong buổi tiệc. Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người có mặt.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho Đàm Vĩnh Hưng bởi sự tình cảm và chân thành dành cho Hoài Lâm. Việc nam ca sĩ không ngại dành thời gian từ TP.HCM về quê đồng nghiệp dự đám cưới, trực tiếp chúc phúc và cùng Hoài Lâm đứng trên sân khấu cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm từng có khoảng thời gian gắn bó trong âm nhạc. Hoài Lâm cũng từng nhận được nhiều sự yêu thương, dìu dắt từ đàn anh trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Sau này, mỗi người có định hướng riêng trong sự nghiệp và cuộc sống, song cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân tình.

Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu, hát góp vui ở đám cưới Hoài Lâm.

Trước khi diễn ra tiệc cưới, sáng 6/10, Hoài Lâm đã có mặt tại nhà gái để thực hiện nghi lễ đón dâu, chính thức bước vào chặng đường hôn nhân cùng Ngọc Trinh. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ diện áo dài đỏ, giữ vẻ ngoài chỉn chu và rạng rỡ trong ngày trọng đại. Cô dâu Ngọc Trinh cũng lựa chọn trang phục truyền thống, cùng gia đình thực hiện các nghi thức cưới hỏi.

Sau khi hoàn tất những nghi lễ tại nhà gái, Hoài Lâm cùng bà xã trở về nhà chú rể để chuẩn bị cho tiệc cưới. Không gian ngày vui có sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ quen thuộc khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Khán giả chúc phúc vợ chồng Hoài Lâm.

Trước đó, ngày 5/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh đã tổ chức lễ vu quy tại nhà gái trong không gian giản dị, ấm cúng. Nam ca sĩ cũng trực tiếp góp giọng với một tiết mục sôi động, mang đến bầu không khí vui vẻ cho gia đình và khách mời.

Đám cưới với Ngọc Trinh được xem là cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống của Hoài Lâm. Sau những thăng trầm trong sự nghiệp và đời tư, nam ca sĩ hiện giữ cuộc sống khá kín tiếng, tập trung cho âm nhạc và những người thân yêu. Vì vậy, việc anh chính thức tổ chức hôn lễ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.