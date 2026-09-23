Đàm Vĩnh Hưng nói vỏn vẹn đúng một câu về Hồng Đào

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ cảm nhận cá nhân sau khi xem Lên Hương, phim điện ảnh do Khương Ngọc đạo diễn. Nam ca sĩ dành nhiều lời khen cho màu sắc riêng của bộ phim cũng như khả năng hóa thân của các diễn viên.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, điều khiến anh ấn tượng nhất ở Lên Hương là chất đời được thể hiện xuyên suốt tác phẩm. Nam ca sĩ cho biết anh gần như không tìm thấy những vai diễn mang cảm giác "diễn", mà thay vào đó là những nghệ sĩ thực sự bước vào câu chuyện để tạo nên các nhân vật có chiều sâu.

Đàm Vĩnh Hưng dành lời khen cho phim Lên Hương.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự yêu thích đối với cách Khương Ngọc xây dựng từng khoảnh khắc trong phim. Anh nhận xét đạo diễn là người có cá tính và sự quyết đoán trong những lựa chọn dành cho tác phẩm.

Đặc biệt, khi nhắc đến Hồng Đào, Đàm Vĩnh Hưng dành lời nhận xét ngắn nhưng đầy ấn tượng: "Chắc chắn phải là phù thủy thâm sâu tay nghề A Mũi - Hồng Đào". Đây cũng là một trong những nhân vật khiến anh dành nhiều sự chú ý khi theo dõi bộ phim.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một người phụ nữ có vẻ ngoài gai góc và mang nhiều góc khuất trong cuộc đời. Tạo hình của nữ nghệ sĩ được xây dựng khác biệt, góp phần tạo nên màu sắc đặc trưng cho nhân vật.

Không chỉ Hồng Đào, Đàm Vĩnh Hưng còn dành lời khen cho Võ Tấn Phát, Hồng Vân, Nguyễn Hữu Châu và Quốc Khánh. Anh ấn tượng với tạo hình cũng như cách các diễn viên thể hiện nhân vật theo hướng tự nhiên, phù hợp với tổng thể câu chuyện.

Nam ca sĩ đặc biệt nhắc đến Võ Tấn Phát với lời khen "bá nghệ", đồng thời đánh giá cao nét diễn của nghệ sĩ Hồng Vân. Với nghệ sĩ Hữu Châu, anh bật cười trước phân cảnh có sự xuất hiện của người anh gạo cội trong nghề. Trong khi đó, Quốc Khánh được Đàm Vĩnh Hưng nhận xét là có sự khác biệt và tạo được nét duyên riêng trong vai diễn.

"Tôi ước gì mình là người được xướng tên cho giải thưởng Ảnh hậu, Ảnh đế dành cho bộ phim này", nam ca sĩ ưu ái bày tỏ cảm nhận.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người đồng tình với những nhận xét tích cực dành cho dàn diễn viên, đặc biệt là Hồng Đào. Một số ý kiến cho rằng vai diễn của Hồng Đào là điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim, đồng thời đánh giá cao khả năng nhập vai của các diễn viên còn lại trong phim.

Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến với Hồng Đào sau khi xem phim Lên Hương.

Về Đàm Vĩnh Hưng, sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, hiện nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút trong lòng khán giả, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh.

Trong năm 2026, Đàm Vĩnh Hưng mở rộng hoạt động kinh doanh. Song song đó, nam ca sĩ vẫn xuất hiện tại các chương trình và sân khấu âm nhạc, được đông đảo khán giả đón nhận.

Cuộc sống hiện tại của Đàm Vĩnh Hưng còn gắn liền với con trai Polo Huỳnh. Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con và cho biết việc làm cha mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới trong cách sắp xếp công việc cũng như cuộc sống.