Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về tin đồn với Hoài Lâm

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ có những chia sẻ đầy cảm xúc về Hoài Lâm. Đáng chú ý, nam ca sĩ nhắc đến hai chữ xót xa khi nói về cuộc hội ngộ với người học trò sau 10 năm, đồng thời lần đầu trải lòng về mối quan hệ giữa cả hai giữa những đồn đoán từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Lần gặp lại như quen lần thứ 2... Thật xót xa. Sau 10 năm, như chưa từng có cuộc chia ly! Rất nhiều những đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự yêu thương và lòng trân trọng luôn ngự trị trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!".

Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân về Hoài Lâm.

Những dòng chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ bày tỏ cảm xúc khi gặp lại Hoài Lâm, nam ca sĩ còn gián tiếp nhắc đến những câu chuyện từng được bàn tán xoay quanh mối quan hệ thầy trò. Tuy nhiên, thay vì đi sâu vào những đồn đoán, Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn nhấn mạnh tình cảm và sự trân trọng mà cả hai vẫn dành cho nhau sau nhiều năm.

Đặc biệt, câu nói "Sau 10 năm, như chưa từng có cuộc chia ly" phần nào cho thấy cuộc hội ngộ lần này mang nhiều ý nghĩa đối với Đàm Vĩnh Hưng. Dù có một khoảng thời gian dài không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tình cảm giữa nam ca sĩ và Hoài Lâm dường như vẫn được gìn giữ.

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm cũng chuẩn bị tổ chức một đêm nhạc đặc biệt mang chủ đề Xót Xa. Đây là một trong những lần hiếm hoi sau nhiều năm, hai thầy trò cùng đứng chung sân khấu, mang tiếng hát đến với khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng cũng chuẩn bị tái hợp Hoài Lâm trong một đêm nhạc diễn ra sắp tới đây.

Với những người từng theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật của Hoài Lâm, màn tái hợp này ít nhiều gợi lại những ký ức đặc biệt. Bởi lẽ, bên cạnh những dấu ấn riêng trong sự nghiệp, mối quan hệ giữa Hoài Lâm và Đàm Vĩnh Hưng cũng từng là câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý. Chính vì vậy, việc cả hai cùng thực hiện một đêm nhạc sau 10 năm được xem là dịp để khán giả chứng kiến sự kết nối giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt trong đám cưới của Hoài Lâm được tổ chức tại quê nhà Vĩnh Long vào đầu tháng 10. Nam ca sĩ là một trong số ít nghệ sĩ Việt tham dự ngày trọng đại của học trò. Không chỉ đến chung vui, Đàm Vĩnh Hưng còn cùng Hoài Lâm song ca tại lễ cưới, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi tiệc.

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng trong ngày vui của Hoài Lâm, sau đó là những lời chia sẻ đầy tình cảm trên mạng xã hội, càng khiến cuộc hội ngộ giữa hai thầy trò trở nên đặc biệt.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã đích thân có mặt ở Vĩnh Long để hát chúc phúc cho đám cưới của Hoài Lâm.

Có thể nói, sau nhiều năm với những ngã rẽ riêng trong cuộc sống và sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm đang có dịp kết nối trở lại thông qua âm nhạc. Nếu đám cưới tại Vĩnh Long là dịp để cả hai chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, thì đêm nhạc sắp tới sẽ là cơ hội để tình thầy trò được thể hiện rõ nét hơn trước công chúng.

Và có lẽ, điều đáng chú ý nhất trong những lời tâm sự của Đàm Vĩnh Hưng không nằm ở hai chữ xót xa mà chính là sự khẳng định về tình yêu thương và lòng trân trọng vẫn luôn hiện diện giữa hai thầy trò. Sau 10 năm, bất chấp những đồn đoán từng xuất hiện, cả hai vẫn lựa chọn gặp lại nhau bằng âm nhạc, bằng những cái ôm và sự đồng hành trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời.