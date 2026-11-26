Mới đấy, giọng ca Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải khoảnh khắc bản thân suy nhược, gục đầu ở sân bay TP.HCM ngay trước thời điểm khởi hành đi Đà Lạt để gặp gỡ một người bạn. Nam ca sĩ phải gọi ngay tài xế đến đón mình về và gửi lời xin lỗi tới người bạn.

Anh chia sẻ: "Ra sân bay lúc 5 giờ sáng để bay Đà Lạt có việc! Tự nhiên thấy hoa mắt, chóng mặt, muốn ói quá nên gọi tài xế quay lại đón về! Vô cùng xin lỗi anh trai Hiệp của em!"

Rất nhiều đồng nghiệp thân thiết cùng người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm tới Đàm Vĩnh Hưng và cầu chúc anh sớm hồi phục.

Đàm Vĩnh Hưng ngồi gục ở sân bay. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ: "Anh giữ gìn sức khỏe nhé!". Nhà thiết kế Lý Quí Khánh thốt lên: "Thương anh!". Ca sĩ Hồng Ngọc khuyên nhủ: "Anh ơi! Làm việc quá sức rồi. Anh giữ gìn sức khỏe anh ơi!".

Ca sĩ Lệ Quyên tiết lộ: "Lần đầu thấy anh kêu mệt, giữ sức khỏe nha anh ơi". Ca sĩ Cẩm Vân nhắc đàn em: "Lao lực quá! Giữ gìn sức khỏe em ơi".

Dễ nhận ra, đây là dịp hi hữu Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện bản thân đành gác lại lịch trình sát giờ bay do vấn đề thể chất. Thông thường, nam ca sĩ vẫn luôn xuất hiện và cập nhật những hình ảnh ngập tràn sức sống.

Hiện tại, nam ca sĩ không còn chạy show dày đặc như thời đỉnh cao.↵

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì sức hút riêng trong làng nhạc Việt. Ở tuổi ngoài 50, giọng ca Say tình không còn chạy show dày đặc như thời đỉnh cao mà tập trung tổ chức các đêm nhạc phòng trà ấm cúng, các minishow trong và ngoài nước nhằm giữ kết nối với khán giả trung thành.

Bên cạnh con đường ca hát, anh còn dồn nhiều tâm sức để vận hành mô hình kinh doanh ẩm thực cá nhân. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng thường xuyên phát sóng trực tiếp bán hàng online nhằm giới thiệu sản phẩm và trò chuyện gần gũi với công chúng.

Trong đời sống cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con trai ruột Polo Huỳnh. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên con, coi đây là nguồn động lực tinh thần lớn nhất giúp mình vượt qua áp lực dư luận.

Video Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên biểu diễn ở phòng trà (Nguồn: Phòng trà Quận 1)