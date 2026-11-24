Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ hình ảnh có mặt tại sân bay từ sáng sớm để chuẩn bị cho chuyến công tác tại Đà Lạt. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã gặp sự cố về sức khỏe, buộc phải thay đổi lịch trình vào phút chót.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Ra sân bay lúc 5 giờ sáng để bay Đà Lạt có việc! Thấy hoa mắt, chóng mặt, muốn ói quá nên gọi tài xế quay lại đón về!".

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ việc gặp sự cố sức khỏe ở sân bay buộc anh phải hủy chuyến đi.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, dù đã có mặt tại sân bay từ khá sớm, song tình trạng sức khỏe không đảm bảo khiến nam ca sĩ quyết định không tiếp tục chuyến đi. Thay vào đó, giọng ca Say Tình đã gọi tài xế quay trở lại sân bay để đón mình về.

Ngay sau khi được đăng tải, dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều nghệ sĩ đã để lại lời hỏi thăm, đồng thời nhắn nhủ nam ca sĩ nên dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng hơn đến sức khỏe của bản thân.

Diễn viên Gia Bảo viết: "Giữ sức khoẻ anh ơi". Trong khi đó, diễn viên Trịnh Tú Trung cũng gửi lời động viên đến Đàm Vĩnh Hưng: "Anh mau khoẻ nhé anh ơi".

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện tại nhiều chương trình giải trí cũng như những sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp. Bên cạnh công việc ca hát, nam ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, qua đó giữ sự kết nối với khán giả.

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện tại nhiều chương trình giải trí cũng như những sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp.

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng vẫn cho thấy sự nhiệt huyết với nghề khi tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, việc nam ca sĩ bất ngờ gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt đến mức phải thay đổi lịch trình khiến những người yêu mến anh không khỏi lo lắng.

Qua sự việc lần này, nhiều người mong Đàm Vĩnh Hưng sẽ cân đối giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi, tránh để bản thân rơi vào tình trạng quá sức.

Nhiều khán giả mong Đàm Vĩnh Hưng giữ sức khỏe và sẽ sớm trở lại.