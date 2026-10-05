Đàm Vĩnh Hưng công khai bày tỏ về Hoa hậu Emoura Phạm ở Miss Grand

Emoura Phạm đang là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 và nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ đông đảo khán giả trong nước. Người đẹp duy trì phong độ ổn định, liên tục ghi dấu ấn qua các hoạt động và phần thi tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ đáng chú ý về hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026. Nam ca sĩ dành lời khen cho đại diện Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc cô giành được vương miện tại cuộc thi năm nay.

"Cầu chúc cho chiếc vương miện của MGI 2026 sẽ được cài lên mái tóc và khuôn mặt đẹp thần thái của bé Emoura Phạm", nam ca sĩ bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng b ày tỏ sự ủng hộ dành cho Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026.

Đây là lần hiếm hoi Đàm Vĩnh Hưng công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho một người đẹp Việt Nam đang tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận đồng tình với lời chúc dành cho Emoura Phạm, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc, tư duy, thần thái và sự chỉn chu của đại diện Việt Nam.

Từ những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2026 đến nay, Emoura Phạm cho thấy sự tự tin trong các hoạt động bên lề lẫn những phần thi quan trọng. Người đẹp cũng tạo được thiện cảm nhờ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, phong thái năng động và cách thể hiện bản thân phù hợp với tinh thần của cuộc thi.

Mới nhất, ban tổ chức Miss Grand International công bố đại diện Việt Nam là thí sinh được các đối thủ lựa chọn nhiều nhất ở vòng phỏng vấn kín khi được hỏi cô gái nào xứng đáng đăng quang. Kết quả này phần nào cho thấy Emoura Phạm tạo được ấn tượng tích cực với các thí sinh cùng tham dự cuộc thi.

Không chỉ vậy, người đẹp còn lọt Top 3 bình chọn ở hạng mục Country's Power of the Year. Đây tiếp tục được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với hành trình của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Thời gian tới, Emoura Phạm sẽ bước vào những phần thi quan trọng như National Costume, Bán kết và Chung kết. Đại diện Việt Nam đang được kỳ vọng tiếp tục giữ vững phong độ, qua đó tiến sâu tại cuộc thi và hướng đến mục tiêu mang về chiếc vương miện Miss Grand International thứ hai cho Việt Nam.

Emoura Phạm đang được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret và tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi.

Quá trình học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp Emoura Phạm có lợi thế về ngoại ngữ, giao tiếp và khả năng thích nghi. Những kỹ năng này được cô thể hiện xuyên suốt các hoạt động tại Miss Grand International 2026.

Bên cạnh ngoại hình, đại diện Việt Nam còn gây chú ý bởi phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Việc thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi cũng giúp Emoura Phạm có thêm cơ hội thể hiện cá tính, tư duy và bản lĩnh trước bạn bè quốc tế.

Hành trình tại Miss Grand International 2026 của Emoura Phạm vì thế nhận được sự theo dõi ngày càng lớn từ khán giả Việt Nam. Những kết quả tích cực liên tiếp giúp cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn ở chặng đường cuối và có cơ hội cạnh tranh cho vị trí cao tại cuộc thi năm nay.