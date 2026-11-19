Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã có những trải lòng sau khi thưởng thức phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch, với sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên thực lực.

Bên cạnh những lời khen dành cho câu chuyện mà bộ phim truyền tải, Đàm Vĩnh Hưng còn đặc biệt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng diễn xuất của nghệ sĩ Hồng Đào.

Đàm Vĩnh Hưng dành những lời có cánh cho Hồng Đào sau khi xem phim Ngày Con Còn Mẹ do nữ nghệ sĩ đóng chính.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Ngày Con Còn Mẹ thật dễ thương, dung dị, nhẹ nhàng, sâu lắng và nhiều suy ngẫm! Một thực trạng của cuộc sống mà đôi khi ta cứ ỷ y không chịu cho mình sự đối diện một cách mạnh mẽ!

Phim hay rất xứng đáng để tất cả mọi gia đình nên cùng nhau vào rạp ngồi xem một phần của cuộc sống của nhiều gia đình mà lâu nay không ai chịu nói ra".

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại gọi Hồng Đào là "bậc thầy về diễn xuất", đồng thời dành những lời nhận xét có cánh cho đàn chị.

"Chị Hồng Đào quá đỉnh chị ơi! Một bậc thầy về diễn xuất, một bà trùm về vai người mẹ hiện nay! Khi cần trẻ trung năng động, hiện đại, văn minh thì full option, khi cần bệnh hoạn thì nhìn là thấy chuẩn bị chết tới nơi! Hóa trang là 1 chuyện! Nhưng cái thần của 2 'chiến tuyến' đã được chị lột sạch sành sanh!

Thương nhất là đoạn bà ngoại - sư cô thăm chị. Sao mà hay dữ thần vậy trời? Dù đã 64 tuổi nhưng vẫn mếu máo như một cô con gái nhỏ bé tấm tức, bất ngờ và nước mắt giàn giụa khi thấy mẹ đến thăm mình... lần cuối! Cảnh đó chính là giọt nước tràn ly mà khán giả kìm nén nãy giờ! Kính nể và bái phục chị!", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch.

Trước những lời nhận xét của Đàm Vĩnh Hưng dành cho mình, nghệ sĩ Hồng Đào cũng nhanh chóng để lại bình luận: "Chị cảm ơn ba Polo nha. Ba Polo tình cảm quá".

Hồng Đào gửi lời cảm ơn đến Đàm Vĩnh Hưng.

Những năm gần đây, Hồng Đào là một trong những gương mặt ghi nhiều dấu ấn trên màn ảnh rộng với các vai diễn mang chiều sâu tâm lý. Dù nhiều lần đảm nhận vai người mẹ, nữ nghệ sĩ vẫn cho thấy khả năng biến hóa, tạo nên những sắc thái riêng biệt cho từng nhân vật.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn giữ được sức hút và phong độ diễn xuất. Những lời ngợi khen từ Đàm Vĩnh Hưng cũng phần nào cho thấy sức nặng trong diễn xuất của nữ nghệ sĩ, đặc biệt là khả năng chạm đến cảm xúc người xem thông qua những câu chuyện gia đình gần gũi, đời thường.