Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả hung hăng lao lên sân khấu, trợ lý kẹp cổ lôi đi

Trong một đêm diễn tại Cần Thơ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gặp tình huống khiến ê-kíp phải lập tức can thiệp khi một khán giả tiến lên sân khấu, áp sát nam ca sĩ với biểu hiện được anh mô tả là “thù hằn”.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ về sự cố nguy hiểm khi đi diễn tại Cần Thơ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lại sự cố xảy ra trong một buổi biểu diễn. Theo lời kể của nam ca sĩ, khi anh đang xuất hiện trên sân khấu, một người lạ bất ngờ tiến lên, trên tay cầm theo một tờ giấy.

Đáng chú ý, người này được Đàm Vĩnh Hưng cho biết có biểu hiện khá căng thẳng và tiến sát về phía anh. “Vẻ mặt rất thù hằn và áp sát mình rồi nói cái gì đó mà mình hỏng có nghe!”, nam ca sĩ kể lại.

Tình huống diễn ra khá nhanh khiến nhân viên trong ê-kíp phải lập tức phản ứng. Theo Đàm Vĩnh Hưng, một trợ lý của anh đã nhanh chóng tiếp cận người này, đưa ra khỏi khu vực sân khấu và xử lý tình huống phía sau hậu trường.

Bài đăng gây xôn xao của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Dù không chia sẻ cụ thể nội dung trên tờ giấy hay danh tính người đã tiến lên sân khấu, câu chuyện được Đàm Vĩnh Hưng đăng tải khiến nhiều khán giả chú ý, đặc biệt bởi việc nghệ sĩ đang biểu diễn nhưng một người không thuộc ê-kíp lại có thể tiếp cận khá gần.

Sau sự cố, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tiếp tục chương trình. Nam ca sĩ cho biết anh hoàn thành ba ca khúc dưới trời mưa. Đây cũng là một trong những chi tiết được anh nhắc đến khi chia sẻ về buổi diễn, bởi chương trình mang tính chất từ thiện nhưng vẫn phát sinh tình huống ngoài dự kiến.

Cách kể chuyện của Đàm Vĩnh Hưng vẫn mang màu sắc hài hước quen thuộc. Nam ca sĩ dùng nhiều cách gọi dí dỏm để nói về người đã tiếp cận mình, đồng thời liên tưởng đến những trường hợp từng tìm đến nhà hoặc tìm cách gặp anh trước đó.

Tuy nhiên, phía sau cách kể có phần nhẹ nhàng, sự việc vẫn đặt ra vấn đề về an toàn của nghệ sĩ trong các chương trình biểu diễn. Khi khoảng cách giữa sân khấu và khu vực khán giả không được kiểm soát chặt chẽ, nghệ sĩ có thể rơi vào những tình huống khó lường, đặc biệt khi không xác định được mục đích của người tiếp cận.

Trong bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng cũng đặt giả thiết nếu người này có hành động tấn công thì anh sẽ phải phản ứng như thế nào. Chi tiết này cho thấy nam ca sĩ ít nhiều cảm nhận được mức độ bất thường của tình huống dù sự việc cuối cùng không dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Rất may Đàm Vĩnh Hưng đã không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm dưới bài đăng. Không ít ý kiến cho rằng việc một người có biểu hiện bất thường tiếp cận trực tiếp nghệ sĩ trên sân khấu là tình huống cần được ê-kíp xử lý nhanh chóng. Một số khán giả cũng cho rằng việc trợ lý kịp thời xuất hiện đã giúp Đàm Vĩnh Hưng tránh được nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn.

Hiện Đàm Vĩnh Hưng không cho biết thêm về danh tính cũng như mục đích cụ thể của người đã tiến lên sân khấu. Dù sự việc không gây ảnh hưởng đến phần biểu diễn, câu chuyện một lần nữa cho thấy những rủi ro mà nghệ sĩ có thể gặp phải ngay trên sân khấu, nơi tưởng như được kiểm soát nhưng vẫn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ.