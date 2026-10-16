Đảm việc hội, vững kinh tế

Tiếp sức để hội viên phát triển kinh tế

Với mục đích nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho gia đình, chị Cao Thị Bích Thảo đã đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo hướng chủ động, bài bản. Từ số vốn ban đầu 500 triệu đồng, chị xây dựng 3 khu chuồng trại, tổng diện tích khoảng 600m², hình thành mô hình chăn nuôi quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Chị Cao Thị Bích Thảo chăm sóc đàn vật nuôi - Ảnh: H.N

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn giống bên ngoài, chị Thảo lựa chọn phương thức tự sản xuất con giống. Cách làm này giúp gia đình chủ động hơn trong việc duy trì đàn vật nuôi, kiểm soát chất lượng con giống và giảm chi phí đầu vào. Với việc chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và áp dụng kinh nghiệm vào từng khâu chăn nuôi, mô hình của gia đình chị ngày càng phát huy hiệu quả.

Mỗi năm, chị xuất bán khoảng 15 tấn lợn thịt, mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Đây là kết quả khả quan đối với một mô hình chăn nuôi ở địa bàn miền núi, nơi điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường và tích lũy nguồn lực phát triển kinh tế còn không ít khó khăn.

Điều đáng quý ở chị Thảo không chỉ là sự nhạy bén trong phát triển kinh tế mà còn ở tinh thần sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ các hội viên trong chi hội. Mô hình chăn nuôi của gia đình chị trở thành địa chỉ để hội viên phụ nữ tham quan, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sản xuất và chăm sóc vật nuôi.

Chị Cao Thị Bích Thảo chia sẻ: “Khi mô hình của mình mang lại hiệu quả, tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống để chị em trong chi hội có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống”.

Để hội viên có nguồn lực phát triển kinh tế, chị Thảo đã kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay ủy thác do Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Sum quản lý đạt trên 4 tỉ đồng, với hơn 40 hội viên được tiếp cận nguồn vốn. Đây là nguồn lực quan trọng giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển sinh kế và cải thiện thu nhập.

“Chị Thảo luôn gần gũi, nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ khi hội viên có nhu cầu. Nhờ sự đồng hành của chị, chúng tôi có thêm kiến thức, nguồn vốn và tự tin hơn trong phát triển kinh tế gia đình”, chị Đinh Thị Thu Hà, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Sum cho biết.

Từ sự đồng hành ấy, phong trào phụ nữ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại thôn Lâm Sum ngày càng phát triển. Đến nay, chi hội có 7 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Những kết quả đó không chỉ thể hiện nỗ lực của từng hội viên mà còn là hiệu quả của việc gắn phong trào hội với nhu cầu phát triển kinh tế của hội viên.

Đổi mới hoạt động, gắn kết hội viên

Nếu mô hình chăn nuôi là nền tảng giúp chị Thảo khẳng định năng lực phát triển kinh tế, thì sự tận tâm trong công tác hội là yếu tố giúp chị tạo dựng niềm tin với hội viên. Với nhiều năm gắn bó với phong trào phụ nữ ở cơ sở, chị luôn chú trọng đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện và đời sống của phụ nữ miền núi.

Chị Cao Thị Bích Thảo (giữa) thăm mô hình chăn nuôi chồn hương của hội viên Đinh Thị Thu Hà - Ảnh: H.N

Với phong trào xây dựng nông thôn mới, chị Thảo tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường. Trong đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được chi hội triển khai gắn với những việc làm cụ thể, từ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ đến xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo hạnh phúc gia đình và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, chị Thảo chú trọng triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa các hội viên. Chị cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chị em chú trọng ứng dụng các tiện ích số trong đời sống và tiếp cận thông tin. Qua những hoạt động ý nghĩa, chi hội đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Chị Đinh Thị Tấm, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Sum, chia sẻ: “Các hoạt động của chi hội ngày càng thiết thực, phù hợp với chị em. Thông qua các hoạt động, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương”.

Trong thực tiễn công tác, chị Cao Thị Bích Thảo luôn gắn hoạt động hội với những vấn đề hội viên quan tâm. Thay vì dừng lại ở tuyên truyền, vận động, chị chú trọng tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cụ thể, nhất là trong phát triển kinh tế, tiếp cận vốn vay, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên.

“Chị Thảo là cán bộ hội nhiệt tình, gương mẫu trong phát triển kinh tế và hỗ trợ hội viên. Chị có nhiều cách làm thiết thực để vận động phụ nữ tham gia các phong trào, nhất là hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đây là nhân tố tích cực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh”, bà Cao Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Điền cho biết.

Đảm việc hội, vững kinh tế, chị Cao Thị Bích Thảo đang lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và sẻ chia tại địa phương. Từ chính mô hình kinh tế của gia đình đến những việc làm trách nhiệm vì hội viên, chị Thảo đã tiếp thêm niềm tin, động lực để phụ nữ miền núi mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước nâng cao đời sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và chung sức xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.