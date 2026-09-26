Đâm vào xe tải đỗ bên đường ở Hải Phòng, ba thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Ngày 26/9, trao đổi với PV VietNamNet, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ tai nạn khiến ba người tử vong xảy ra rạng sáng cùng ngày trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 1h25, xe máy chở ba thanh niên chạy trên đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương, hướng về tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi đến đường ngang số 7, xe máy bất ngờ đâm vào đuôi xe tải cỡ lớn do tài xế Phạm Văn Đ. (45 tuổi, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) điều khiển, đang dừng đỗ cùng chiều phía trước.

Cú đâm khiến ba người trên xe máy là Lò Văn V. (20 tuổi), Lò Văn D. (19 tuổi) và Lò Đức A. (19 tuổi, cùng trú tỉnh Sơn La) ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa, tài xế đang ngủ trong cabin xe.