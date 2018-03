Đâm vào nhà dân, lái xe lùi ô tô bỏ chạy

Sau cú đâm trụ cổng căn nhà bị xe ô tô đâm đổ sụp, điều lạ lùng là lái xe không thỏa thuận bồi thường thiệt hại mà giả vờ lùi xe ô tô ra đường rồi bất ngờ tăng tốc tẩu thoát.

Đến cuối giờ chiều 26-3, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần An Tư, TP Quy Nhơn.

Theo một số người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, chiếc xe ô tô du lịch 7 chỗ ngồi BKS 51A -023.28 đang chạy trên đường, bất ngờ đâm vào căn nhà 37 Trần An Tư.

CSGT cẩu kéo xe ô tô gây tai nạn rời khỏi gara trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP Quy Nhơn đưa về trụ sở Công an để điều tra và xử lý.

Sau cú đâm mạnh, trụ cổng căn nhà nêu trên bị đổ ngã, cửa sắt kéo xô lệch. Điều lạ lùng là lái xe không thỏa thuận bồi thường thiệt hại mà giả vờ lùi xe ô tô ra đường rồi bất ngờ tăng tốc tẩu thoát.

Một người dân ở gần đó đã kịp ghi lại biển kiểm soát để cung cấp cho Công an.

Sau hơn 1 giờ truy lùng, tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn phát hiện chiếc xe ô tô gây tai nạn đang đậu bên trong một gara ô tô ở đường Phạm Ngọc Thạch, TP Quy Nhơn trong tình trạng xẹp lốp phía trước, đầu xe bị móp méo, vỡ nát một số kinh kiện.

Do người điều khiển xe ô tô gây tai nạn vắng mặt, CSGT Công an TP Quy Nhơn điều động phương tiện chuyên dụng cẩu kéo xe ô tô 51A -023.28 về cơ quan Công an để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn