Đàm Tùng Vận tiết lộ tiêu chí chọn bạn đời

Trong một chương trình giải trí, Đàm Tùng Vận chủ động nhờ MC Hà Cảnh giới thiệu bạn trai nếu anh quen người đàn ông đáng tin cậy. Chia sẻ thẳng thắn của nữ diễn viên khiến câu chuyện tình cảm của cô được chú ý, nhất là khi người đẹp từng đặt ra những cột mốc cụ thể cho cuộc sống riêng.

Theo những chia sẻ được nhắc lại, Đàm Tùng Vận từng dự định kết hôn ở tuổi 27 và sinh con trước khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, những kế hoạch này chưa trở thành hiện thực. Sinh năm 1990, nữ diễn viên bước sang tuổi 36 trong năm 2026, trong khi cô chưa công khai thông tin xác nhận về một mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Đàm Tùng Vận từng dự định kết hôn ở tuổi 27.

Điều đáng chú ý nằm ở quan niệm của Đàm Tùng Vận về người bạn đời. Thay vì yêu cầu đối phương phải có ngoại hình nổi bật, nhà cửa hay học vấn cao, cô coi trọng sự thấu hiểu và đồng điệu trong suy nghĩ, cảm xúc. Với nữ diễn viên, tìm được một người thực sự hiểu mình mới là điều có ý nghĩa lâu dài trong tình yêu.

MC Hà Cảnh từng nhận định lịch trình làm việc dày đặc là một trong những nguyên nhân khiến cô ít có cơ hội gặp gỡ người mới. Khi tham gia đoàn phim, nữ diễn viên thường dành phần lớn thời gian cho việc ghi hình, học lời thoại và hoàn thành các yêu cầu công việc. Môi trường giao tiếp chủ yếu xoay quanh đồng nghiệp và ê-kíp sản xuất cũng khiến cơ hội mở rộng các mối quan hệ ngoài ngành giải trí trở nên hạn chế.

Ở tuổi 36, Đàm Tùng Vận vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho các dự án phim ảnh. Dù chuyện tình cảm thường xuyên được khán giả quan tâm, nữ diễn viên không chia sẻ quá nhiều về đời tư. Những thông tin chưa được chính chủ xác nhận, trong đó có các đồn đoán ghép đôi với bạn diễn Lưu Học Nghĩa, chưa đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ ngoài đời giữa hai người.

Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 15 tuổi trước khi theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Những năm đầu sự nghiệp, cô từng bước tích lũy kinh nghiệm qua các vai diễn truyền hình, sau đó được đông đảo khán giả biết đến nhờ khả năng hóa thân vào những nhân vật trẻ trung, gần gũi.

Năm 2016, Đàm Tùng Vận tạo dấu ấn với vai Cảnh Cảnh trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, bộ phim thanh xuân giúp cô đến gần hơn với khán giả. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Mùa hè của hồ ly, Cẩm y chi hạ và Lấy danh nghĩa người nhà, từng bước khẳng định vị trí trong làng phim truyền hình Hoa ngữ.

Những năm tiếp theo, Đàm Tùng Vận tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai trong Cẩm tâm tựa ngọc, Quy lộ, Em đẹp hơn cả ánh sao và Thục Cẩm Nhân Gia. Từ hình tượng nữ sinh trong trẻo đến những nhân vật trưởng thành, độc lập, cô dần mở rộng khả năng diễn xuất và duy trì sức hút với khán giả qua nhiều thể loại phim.

Trong khi tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất, Đàm Tùng Vận vẫn nhận được sự quan tâm về chuyện tình cảm. Những chia sẻ mới đây cho thấy nữ diễn viên đề cao sự thấu hiểu và đồng điệu trong tình yêu, song chưa đặt ra thời điểm cụ thể cho việc kết hôn.