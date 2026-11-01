Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa cùng dàn sao Hoa ngữ đổ bộ Weibo Vision Conference 2026

Mới đây, sự kiện Weibo Vision Conference 2026 vừa diễn ra tại Hoành Điếm (Trung Quốc) vào ngày 31/10, quy tụ đông đảo diễn viên, ca sĩ và những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi hàng loạt ngôi sao đình đám cùng xuất hiện trên thảm đỏ, trong đó có Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa, Lưu Thi Thi, La Vân Hi, Tống Giai, Trương Nhược Quân và Quan Hiểu Đồng.

Một trong những màn xuất hiện nhận được sự quan tâm của khán giả là Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Cả hai cùng dàn diễn viên Lý Mộng, Lưu Mỹ Hàm và đạo diễn Hoàng Dĩnh Tương góp mặt tại sự kiện, đại diện cho ê-kíp bộ phim Lan Hương Như Cố. Màn hội tụ của những gương mặt tham gia dự án khiến khán giả yêu thích bộ phim chú ý, đồng thời góp thêm sức nóng cho thảm đỏ năm nay.

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa.

Bên cạnh đó, Lưu Thi Thi cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với diện mạo thanh lịch. La Vân Hi gây chú ý với tạo hình tóc bạc kết hợp trang phục đen, trong khi Quan Hiểu Đồng lựa chọn thiết kế váy ánh bạc. Tống Giai, Trương Nhược Quân, Vương Khải, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Vân Nhuệ, Na Trát, Hứa Khải, Hồ Nhất Thiên và Mao Hiểu Đồng cũng lần lượt xuất hiện, tạo nên bức tranh đa sắc màu của làng giải trí Hoa ngữ.

Thảm đỏ còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau như Ngô Trấn Vũ, Đồng Đại Vi, Châu Bút Sướng, Úc Khả Duy, Lâm Duẫn, Lưu Vũ, Lam Doanh Oánh và Trình Tiêu. Đáng chú ý, Trình Tiêu và Đặng Ân Hy có màn tương tác thân thiết khi cùng nắm tay, tạo dáng trái tim trước ống kính. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trình Tiêu và Đặng Ân Hy.

La Vân Hi.

Với chủ đề “Sáng kiến - Tân sinh”, Weibo Vision Conference 2026 là dịp nhìn lại những dấu ấn nổi bật của lĩnh vực phim ảnh và chương trình giải trí trong năm. Không chỉ là nơi quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo, sự kiện còn tập trung vào các tác phẩm, vai diễn và gương mặt có sức ảnh hưởng trên nền tảng Weibo.

Theo thông tin công bố, thảm đỏ diễn ra từ đầu giờ chiều, trước khi đêm hội chính thức bắt đầu vào buổi tối. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, từ những diễn viên thực lực đến các gương mặt trẻ đang được khán giả quan tâm.

Mỗi mùa tổ chức, Weibo Vision Conference đều trở thành dịp để người hâm mộ cập nhật hoạt động của thần tượng, đồng thời theo dõi những màn hội ngộ đáng chú ý giữa các ê-kíp phim. Năm nay, sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa cùng dàn sao đình đám tiếp tục khiến sự kiện trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ.

Đặng Khải, Khổng Tuyết Nhi và Nhậm Hào.