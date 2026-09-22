Đàm Tùng Vận gây tranh cãi trong Lan Hương Như Cố

Lên sóng từ ngày 11/9 trên CCTV-8 và Tencent Video, Lan Hương Như Cố nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thành tích nhiệt độ trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực về nội dung và diễn xuất, Đàm Tùng Vận cũng vướng tranh luận liên quan đến mức độ phù hợp của ngoại hình với nhân vật mà cô đảm nhận.

Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Thẩm Gia Lan, một tiểu thư xuất thân quyền quý nhưng phải thay đổi thân phận sau biến cố gia đình. Từ cuộc sống vốn có, nhân vật bước sang một hoàn cảnh hoàn toàn khác dưới tên Hứa Lan Hương và phải từng bước thích nghi, tìm cách tồn tại giữa những biến động mới.

Ngoại hình của Đàm Tùng Vận trở thành chủ đề gây tranh luận trong Lan Hương Như Cố.

Đây là kiểu nhân vật có sự chuyển biến tương đối rõ về hoàn cảnh cũng như tâm lý. Vì vậy, ngoại hình và thần thái của diễn viên trở thành một trong những yếu tố được khán giả chú ý khi theo dõi hành trình của nữ chính.

Đàm Tùng Vận vốn sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và vẻ ngoài trẻ trung. Trong Lan Hương Như Cố, nữ diễn viên được cho là đã tiết chế cách thể hiện vốn mang màu sắc tươi sáng, thay vào đó chú trọng nhiều hơn đến ánh mắt và trạng thái nội tâm để phù hợp với những biến cố mà nhân vật trải qua.

Dù vậy, một bộ phận khán giả vẫn cho rằng diện mạo có phần trẻ hơn tuổi nhân vật khiến quá trình thể hiện một người phụ nữ từng trải chưa hoàn toàn thuyết phục. Tranh luận này không phải lần đầu xuất hiện trong sự nghiệp của Đàm Tùng Vận. Trước đó, khi tham gia Cẩm Tâm Tựa Ngọc, cô cũng từng nhận ý kiến trái chiều về ngoại hình nhỏ nhắn, trẻ trung khi đảm nhận một nhân vật có hình tượng trưởng thành.

Đàm Tùng Vận vốn sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và vẻ ngoài trẻ trung.

Với Lan Hương Như Cố, vấn đề tiếp tục được đặt ra trong bối cảnh vai diễn yêu cầu Đàm Tùng Vận thể hiện nhiều trạng thái khác nhau. Tuy nhiên, những ý kiến không đồng tình về ngoại hình cũng song song tồn tại với quan điểm bênh vực nữ diễn viên. Người hâm mộ cho rằng tuổi tác hay diện mạo không phải yếu tố duy nhất quyết định một nhân vật có thuyết phục hay không. Diễn biến tâm lý, cách xây dựng hình tượng và chất lượng kịch bản cũng góp phần quan trọng vào hiệu quả của vai diễn.

Đáng chú ý, tranh luận về Đàm Tùng Vận diễn ra khi Lan Hương Như Cố đang ghi nhận những con số đáng chú ý trên Tencent Video. Theo các số liệu được cập nhật, phim vượt mốc 30.000 điểm nhiệt chỉ sau thời gian ngắn lên sóng và đến ngày 18/9 đạt hơn 31.000 điểm. Một số thống kê được dẫn lại ghi nhận tác phẩm đạt 31.513 điểm, vượt mức 31.248 điểm của Trục Ngọc.

Không chỉ xoay quanh nữ chính, bộ phim còn tạo ra những cuộc thảo luận về quá trình chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên. Phiên bản truyền hình có những điều chỉnh đáng kể so với nguyên tác, trong đó yếu tố trùng sinh được loại bỏ, màu sắc báo thù được thay đổi và tính cách nam chính cũng được tiết chế. Những thay đổi này tạo ra phản ứng khác nhau giữa nhóm khán giả đã đọc nguyên tác và người xem phim.

Lan Hương Như Cố đang ghi nhận những con số đáng chú ý trên Tencent Video.

Ở thời điểm hiện tại, những tranh luận về ngoại hình của Đàm Tùng Vận cho thấy sự chú ý dành cho nữ chính vẫn khá lớn khi Lan Hương Như Cố tiếp tục phát sóng. Bên cạnh các con số về độ nóng, khả năng Đàm Tùng Vận thuyết phục khán giả bằng hành trình biến chuyển của nhân vật sẽ tiếp tục là một trong những điểm được theo dõi trong các tập tiếp theo.