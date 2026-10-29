Dằm tre đâm vào tay, cụ bà 77 tuổi nguy kịch

Bệnh nhân nhập viện với các cơn co cứng tay chân, cứng hàm. Nguyên nhân được xác định là do dằm tre đâm vào tay từ 1 tháng trước chưa được xử lý triệt để.

Tình trạng nhanh chóng trở nặng: bệnh nhân co cứng toàn thân liên tục, suy hô hấp, buộc phải mở khí quản, thở máy và dùng thuốc giãn cơ liên tục.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân gặp biến chứng nặng như viêm phổi đa kháng thuốc, dò khí – thực quản.

Nhờ nỗ lực theo dõi sát sao và tích cực điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở tốt, rút canuyn và xuất viện về với gia đình.

Bệnh nhân 77 tuổi qua cơn nguy kịch, được xuất viện sau khi bị uốn ván. Ảnh: Tiền Phong

BS.CKI Nguyễn Ngọc Sơn, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện C Đà Nẵng) cảnh báo vi khuẩn uốn ván có thể xâm nhập qua các vết thương nhiễm bẩn, đặc biệt là vết đâm xuyên hoặc còn sót dị vật. Khi bệnh chuyển sang giai đoạn toàn phát, nguy cơ suy hô hấp và tử vong rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần làm sạch vết thương, đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách và tuyệt đối không tự đào khoét để lấy dị vật nằm sâu. Đồng thời, cần kiểm tra tiền sử tiêm chủng, chủ động tiêm phòng uốn ván và sử dụng huyết thanh kháng uốn ván khi có chỉ định.

Nếu xuất hiện các triệu chứng cứng hàm, khó nuốt hoặc co cứng cơ sau chấn thương, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Minh Hoa (t/h theo báo Tiền Phong, báo Đà Nẵng)