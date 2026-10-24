Đàm Thu Trang và dàn sao 'check-in' sân Mỹ Đình xem concert Big Bang

Concert Big Bang chính thức diễn ra vào tối 24/10 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Hàng vạn khán giả có mặt từ chiều để theo dõi concert của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc. Hòa vào không khí sôi động tại concert Big Bang, Đàm Thu Trang và bạn thân là stylist Pông Chuẩn cũng "check-in" tại đây.

Cả hai diện trang phục cá tính, trang điểm đậm và mang theo nhiều phụ kiện, quạt tay để "đu idol". Vợ Tùng Mint hài hước chia sẻ: "Xin phép chồng con đi thăm mấy ông anh họ ở Hàn Quốc về". Trong khi đó, Đàm Thu Trang viết trên trang cá nhân: "Xin một chiếc caption cho hai tấm hình này". Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường để lại bình luận dưới bài đăng của vợ: "Con bố coi rồi, xõa tới luôn đi vợ yêu ơi".

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn theo dõi concert của Big Bang ở Hà Nội.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn là fan lâu năm của G-Dragon và nhóm Big Bang. Năm ngoái, cả hai cũng có mặt tại khu đô thị tại Hưng Yên để theo dõi concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi.

Rapper OSAD, vợ chồng ca sĩ It’s Charles, Á hậu Quỳnh Châu... cũng đổ bộ về sân vận động Mỹ Đình để xem concert Big Bang.

Vợ chồng ca sĩ It’s Charles hòa vào dòng người đông đúc tại concert.

Đêm mở màn của concert diễn ra tại Hà Nội chính thức bắt đầu vào lúc 19h30.

Big Bang tổ chức concert thuộc Big Bang 2026 World Tour tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ.

Khi thời điểm diễn ra concert đến gần, vé được cho là ngày càng khan hiếm. Trên thị trường mua bán lại, một số vé được rao với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Trong khi đó, giá vé chính thức của chương trình dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, tùy hạng vé.

Vừa qua, Big Bang phát hành ca khúc mới BiiiG, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Big Bang 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

An Nhi