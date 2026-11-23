Cường Đô La (tên thật Nguyễn Quốc Cường) là doanh nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt bởi cuộc sống hôn nhân bên cựu người mẫu Đàm Thu Trang. Sau khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ngọt ngào và không kém phần hài hước trên mạng xã hội.

Mới đây, Cường Đô La thu hút sự chú ý khi cập nhật tình trạng hiện tại sau vài ngày được bà xã chăm sóc chu đáo. Nam doanh nhân hài hước viết: "Vợ nuôi cơm mấy bữa là tròn ngay và luôn". Kèm theo dòng trạng thái, anh đăng tải hình ảnh selfie, khoe diện mạo có phần đầy đặn hơn trước.

Cường Đô La hài hước tiết lộ thay đổi vì được vợ chăm sóc chu đáo.

Chia sẻ dí dỏm của Cường Đô La nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và những người quen. Nhiều người thích thú trước màn "bóc phốt" đáng yêu của nam doanh nhân dành cho bà xã. Không cần những lời ngọt ngào cầu kỳ, chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho thấy anh đang tận hưởng khoảng thời gian được vợ chăm sóc, vun vén từng bữa ăn.

Đáng chú ý, thay vì than thở về chuyện tăng cân, Cường Đô La lại tỏ ra khá hào hứng khi nhắc đến thành quả sau vài ngày được vợ nuôi cơm. Hình ảnh selfie đi kèm cũng khiến chia sẻ của anh thêm phần thú vị. Qua những khoảnh khắc đời thường được đăng tải, có thể thấy nam doanh nhân khá thoải mái khi chia sẻ chuyện gia đình, đồng thời không ngại trêu đùa bà xã trên mạng xã hội.

Cường Đô La hiện có hôn nhân hạnh phúc bên cựu người mẫu Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La kết hôn năm 2019. Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi xây dựng tổ ấm với hai con chung là Suchin và Sutin. Ngoài ra, Đàm Thu Trang cũng dành nhiều tình cảm, sự quan tâm cho Subeo - con trai riêng của Cường Đô La. Gia đình thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sum vầy, cùng nhau đi du lịch và tận hưởng thời gian bên các con.

Hiện tại, Cường Đô La vẫn duy trì công việc kinh doanh, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, từ các hoạt động cùng con đến những khoảnh khắc tình cảm bên Đàm Thu Trang. Nam doanh nhân cũng không ít lần khiến người theo dõi thích thú bởi cách thể hiện tình cảm dành cho vợ một cách tự nhiên, gần gũi.

Cường Đô La ưu tiên dành thời gian cho gia đình.

Về phía Đàm Thu Trang, sau khi kết hôn, cựu người mẫu dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống. Dù không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện quá riêng tư, cả hai vẫn khiến công chúng chú ý bởi những tương tác giản dị trên mạng xã hội. Từ những lời trêu đùa về chuyện ăn uống đến các khoảnh khắc chăm sóc nhau, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang cho thấy sự thoải mái, thân thiết sau nhiều năm chung sống.