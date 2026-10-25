Đàm Thu Trang, Erik, Đức Phúc cùng dàn sao Việt đổ bộ concert BIGBANG đêm 2

Đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Hà Nội thu hút đông đảo khán giả, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Bộ ba Erik, Đức Phúc và Gemini Hùng Huỳnh cùng có mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình. Các nghệ sĩ tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc trước giờ concert bắt đầu. Sự xuất hiện của nhóm thu hút sự chú ý từ người hâm mộ có mặt tại sân.

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những gương mặt được chú ý khi đến xem concert BIGBANG tối 25/10. Người đẹp check-in, hòa vào không khí sôi động cùng hàng chục nghìn khán giả.

Ca sĩ Quốc Thiên được khán giả nhận ra khi xuất hiện tại khu vực lối vào khán đài. Nam ca sĩ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn thứ 2 của BIGBANG ở Hà Nội.

Đàm Thu Trang và stylist Pông Chuẩn tiếp tục có mặt tại concert BIGBANG tối 25/10, sau khi tham dự đêm diễn đầu tiên. Cả hai diện trang phục cá tính, mang theo lightstick để cổ vũ thần tượng. Đàm Thu Trang còn chia sẻ: “20 năm BIGBANG VIP vẫn ở đây”, thể hiện tình cảm dành cho nhóm nhạc sau nhiều năm.

Juky San lựa chọn phong cách thời trang cá tính, chuẩn bị phụ kiện cổ vũ thần tượng. Trước đó, nữ ca sĩ từng hài hước ví việc đi xem BIGBANG là “đi đón người thân bên Hàn về”.

Ca sĩ Phương Ly chia sẻ khoảnh khắc có mặt trong đêm diễn của BIGBANG. Nữ ca sĩ được biết đến là fan lâu năm của G-Dragon, từng cover ca khúc Missing You của nam nghệ sĩ và lồng ghép nhiều chi tiết gợi nhắc thần tượng trong MV cùng tên phát hành năm 2020. Tháng 6/2025, Phương Ly từng có cơ hội gặp gỡ, chung khung hình với G-Dragon tại Hà Nội, cô chia sẻ rằng mình phải cố giữ bình tĩnh trước thần tượng.