Đàm Thu Trang đi xem concert BIGBANG tại Hà Nội, Cường Đô La bình luận một câu lộ rõ cuộc sống hôn nhân sau 7 năm

Mới đây, Đàm Thu Trang đã chia sẻ hình ảnh check-in tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS cùng người bạn thân Pông Chuẩn. Được biết, cả hai đã lựa chọn hạng vé Diamond có mức giá khoảng gần 10 triệu đồng mỗi vé để trực tiếp gặp gỡ thần tượng.

Dàm Thu Trang đi concert BIGBANG cùng bạn thân Pông Chuẩn

Bên cạnh sự xuất hiện của hai mỹ nhân tại đêm nhạc, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại nằm ở phần bình luận phía dưới bài đăng. Doanh nhân Cường Đô La đã nhanh chóng để lại bình luận đầu tiên nhằm cổ vũ vợ đi chơi, đồng thời tiết lộ luôn nhiệm vụ của mình ở nhà với lời nhắn: "Con baba chăm rồi, xõa tới luôn đi vợ yêu ơi".

Chỉ qua một câu nói ngắn gọn, khán giả cũng đủ hiểu Đàm Thu Trang đang được ông xã tạo điều kiện hết mức để thoải mái tận hưởng đêm nhạc khi mọi chuyện nhà cửa, con cái đều đã có chồng đảm nhận. Đáp lại sự ngọt ngào này, cựu người mẫu cũng bày tỏ tình cảm bằng câu trả lời ngắn gọn: "Yêu ba".

Màn tương tác của cặp đôi nhận được sự chú ý

Màn tương tác qua lại của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, khiến nhiều người ngưỡng mộ trước cách cả hai luôn quan tâm và ủng hộ sở thích của đối phương.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Cường Đô La thể hiện sự ủng hộ dành cho niềm đam mê âm nhạc của bà xã. Trước đó, khi G-Dragon tổ chức concert tại Hà Nội, Đàm Thu Trang cũng có mặt để gặp thần tượng.

Trong khoảng thời gian vợ tận hưởng không khí tại sự kiện, nam doanh nhân vẫn là người ở nhà đảm nhận việc chăm sóc các con. Chính sự tâm lý và nuông chiều vợ của Cường Đô La luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng, bởi dù công việc bận rộn, anh vẫn làm tròn vai trò người chồng, người cha và thường xuyên dành thời gian cho tổ ấm.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019 sau một thời gian tìm hiểu. Kể từ khi kết hôn, cựu người mẫu gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm lo cho gia đình cũng như công việc kinh doanh. Hiện cặp đôi đã có hai người con chung là bé Suchin (sinh năm 2020) và bé Sutin (sinh năm 2023). Không chỉ vậy, Đàm Thu Trang còn dành rất nhiều tình cảm cho Subeo, con trai riêng của chồng.

Trên mạng xã hội, Cường Đô La thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, từ các bữa ăn gia đình, những chuyến du lịch cho đến các dịp lễ đặc biệt. Anh không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ bằng những lời nhắn nhủ ngọt ngào, đôi lúc pha lẫn nét hài hước, gần gũi khiến khán giả thích thú.

Điển hình như hồi tháng 7/2026, nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, nam doanh nhân đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên Đàm Thu Trang và bày tỏ rằng tình yêu anh dành cho vợ ngày càng lớn dần theo thời gian. Đáp lại, mỹ nhân gốc Lạng Sơn vẫn giữ phong cách phản hồi ngắn gọn, dí dỏm quen thuộc, cho thấy sự thoải mái trong cuộc sống hôn nhân.

Đàm Thu Trang từng bộc bạch rằng tình cảm vợ chồng vốn không cần sự khoa trương; cô nhìn nhận hành trình chung sống của cả hai tuy không hoàn hảo nhưng lại rất giá trị nhờ sự chân thật, sẻ chia và luôn đồng hành cùng nhau.