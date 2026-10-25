Đàm Thu Trang đi concert BIGBANG 2 ngày liên tiếp, tiết lộ gây chú ý

Đàm Thu Trang được khán giả chú ý khi liên tục xuất hiện tại concert BIGBANG ở Hà Nội trong hai ngày liên tiếp. Đáng chú ý, chia sẻ của bà xã Cường Đô La về hành trình 20 năm của nhóm nhạc Hàn Quốc cho thấy tình cảm đặc biệt cô dành cho thần tượng.

Tối 25/10, đêm diễn thứ hai (Day 2) của concert BIGBANG tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội chính thức diễn ra, tiếp tục thu hút đông đảo khán giả. Không chỉ có những người hâm mộ lần đầu tham dự, nhiều khán giả từng góp mặt trong đêm diễn trước đó cũng trở lại để tận hưởng bầu không khí âm nhạc cùng thần tượng.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn tiếp tục "check in" tại Day 2 của concert BIGBANG Hà Nội.

Trong số này, Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn nhận được sự quan tâm khi cùng đăng tải hình ảnh check-in tại hàng ghế khán giả trong Day 2. Sau khi có mặt tại đêm diễn ngày 24/10, cả hai tiếp tục dành thời gian đến sân vận động Mỹ Đình vào tối 25/10, sẵn sàng hòa mình vào những màn trình diễn của BIGBANG.

Việc Đàm THu Trang và Pông Chuẩn liên tục góp mặt tại concert khiến người hâm mộ thích thú. Đặc biệt, Đàm Thu Trang còn tiết lộ về tình cảm dành cho BIGBANG sau nhiều năm: "20 năm... BIGBANG ... VIP vẫn ở đây".

Bên dưới những hình ảnh được chia sẻ, khán giả bày tỏ sự thích thú trước độ chịu chơi của Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn. Việc hai người đẹp dành thời gian tham dự concert trong cả hai ngày liên tiếp cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Với những người hâm mộ BIGBANG lâu năm, cơ hội được trực tiếp theo dõi thần tượng biểu diễn tại Việt Nam là trải nghiệm đáng nhớ, khiến việc trở lại sân vận động trong đêm thứ hai càng thêm ý nghĩa.

Không chỉ gây chú ý bởi sự xuất hiện tại concert, Đàm Thu Trang còn khiến nhiều người đồng cảm khi nhắc đến hành trình 20 năm của BIGBANG. Đối với khán giả đã theo dõi nhóm từ những ngày đầu, những ca khúc quen thuộc không chỉ gợi nhớ âm nhạc mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm của một thời tuổi trẻ.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn "đu" idol suốt 2 ngày liên tiếp.

Trước đó, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Hà Nội vào tối 24/10 đã diễn ra trong không khí sôi động. Sự xuất hiện của G-Dragon, Taeyang và Daesung trên sân khấu mang đến cho người hâm mộ cơ hội trực tiếp gặp lại những nghệ sĩ đã đồng hành cùng họ qua nhiều năm.

Xuyên suốt chương trình, ba thành viên lần lượt trình diễn loạt ca khúc đình đám từng làm nên tên tuổi của nhóm như Fantastic Baby, Haru Haru, Lies, Bad Boy... Những giai điệu quen thuộc nhanh chóng khơi dậy sự hào hứng của khán giả. Từ các màn đồng thanh hát theo đến những tiếng fanchant vang lên khắp sân vận động, người hâm mộ cho thấy tình cảm bền bỉ dành cho BIGBANG sau nhiều năm chờ đợi.

Với không ít V.I.P Việt Nam, việc được nghe trực tiếp những ca khúc từng gắn liền với tuổi trẻ ngay tại Hà Nội là trải nghiệm mang nhiều ý nghĩa. Những bài hát từng được nghe qua màn hình nay vang lên trên sân khấu lớn, tạo nên khoảnh khắc kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Tình cảm của người hâm mộ cũng khiến các thành viên xúc động. Trong đêm diễn đầu tiên, Daesung bày tỏ sự phấn khích trước sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam, đồng thời dành tình cảm đặc biệt cho V.I.P tại đây.

Đông đảo khán giả theo dõi, ủng hộ hai đêm nhạc của BIGBANG tại Hà Nội.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của Kpop, sở hữu nhiều bản hit được yêu thích qua nhiều thế hệ. Phong cách âm nhạc đặc trưng cùng dấu ấn riêng của G-Dragon, Taeyang và Daesung giúp nhóm duy trì sức hút trong suốt nhiều năm hoạt động.

Hai đêm diễn ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nằm trong chuyến lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, gắn với cột mốc 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt. Sự trở lại của BIGBANG tại Việt Nam vì thế không chỉ là sự kiện âm nhạc được mong đợi mà còn là dịp để những người hâm mộ lâu năm sống lại những ký ức đặc biệt cùng thần tượng.