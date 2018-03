Đám tang đẫm nước mắt của bảo vệ cứu 40 người vụ cháy Carina Plaza

Trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (P.16, Q.8), bảo vệ Trần Văn An dũng cảm đến kêu cửa từng phòng, báo cháy cứu người dân nhưng khi đến tầng 5 thì anh bị ngạt thở tử vong.

Ngày 24/3, đám tang anh Trần Văn An, bảo vệ chung cư Carina Plaza diễn ra tại căn nhà cấp 4, trong hẻm 72/11, đường An Dương Vương, P.16, Q.8.

Đám tang diễn ra giản đơn. 5 chiếc bàn sắt được đặt trên đường đi của con hẻm nhỏ chỉ rộng chưa đầy 2m. Số ít người biết tin đã đến viếng, thắp nén nhang cho nam bảo vệ quả cảm xả thân cứu 40 người trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Chị Trần Ly Khoa (vợ anh An) cho biết trưa hôm qua, khi đi làm về thì nhận được tin anh An mất. "Tôi làm ở Tây Ninh nên hai vợ chồng không ở gần nhau thường xuyên"- chị Khoa nói và cho biết lúc nhận tin chị ngã quỵ. Mặc dù đau buồn nhưng chị tự hào vì người chồng đã xả thân cứu hàng chục người trong vụ cháy.

Ông Trần Văn Sâm (55 tuổi, anh ruột của bảo vệ An) nói: "Hôm qua, 11h phía bệnh viện gọi điện lên nhận dạng An, tôi nghe tin mà lòng đau buốt. Thương thằng An lắm, nó hiền lành, sống chan hòa, giúp đỡ gia đình rất nhiều"- người anh của nam bảo vệ ứa nước mắt kể. Ông cũng cho biết, nghe tin An mất nhiều người nói rằng: "thằng An nó khờ quá, tính mạng mình không giữ mà đi lo cho người khác". Những lời nói này khiến ông và gia đình thêm đau buồn.

Anh Trần Văn Tân cùng làm bảo vệ với anh trai tại chung cư Carina Plaza tâm sự: "Hôm qua, anh An trực ca đêm còn tôi trực ca sáng. Khi tôi đến nhận ca mới biết chung cư xảy ra cháy. Anh trai tôi chết vì nỗ lực cứu cư dân thoát ra ngoài. Gia đình buồn tiếc nhưng cũng rất tự hào vì anh"

Trong lễ tang anh An, có những người nhờ nghe tiếng báo cháy của anh mà sống sót cũng đến thăm viếng, chia sẻ cùng gia đình.

"Nhiều người dân cho biết rất xúc động trước hành động dũng cảm của anh An. Nếu anh An không lên gõ cửa hướng dẫn họ thoát ra ngoài thì còn nhiều người bỏ mạng trong vụ cháy này"- anh Tân chia sẻ thêm.

Chiều cùng ngày, ban Giám đốc công ty bảo vệ Gia Khang, đơn vị nhận bảo vệ chung cư Carina Plaza cũng tìm đến viếng người đồng nghiệp đã khuất.

Trong đó có những bảo vệ trực cùng anh Trần Văn An. Nhóm thanh niên tỏ rõ sự đau đớn trước cái chết của người chú và là đồng nghiệp của mình.

Bảo vệ Lê Gia An (20 tuổi) cho biết, hôm trước vụ cháy chú An nói xin nghỉ một ngày để đi đám cưới. "Có cho chú nghỉ không?" - chú An nói đùa với tôi. "Tôi nói lại cùng làm chung với nhau, chú xin nghỉ thì cháu đồng ý thôi". Không ngờ rạng sáng hôm đó xảy ra cháy và cũng là lần cuối tôi nói chuyện với chú...

Còn bảo vệ Khang nghẹn ngào kể lại: "Chú An sống hòa đồng, vui vẻ lắm. Hôm xảy ra cháy, chú An có thể thoát ra ngoài nhưng vì trách nhiệm công việc chú đã leo lên các tầng trên để báo cháy, hướng dẫn cho 40 người thoát thân"

Qua tìm hiểu PV, gia cảnh của nam bảo vệ Trần Văn An khá khó khăn. Anh mất đi là sự mất mát lớn đối với gia đình.

Thảo Nguyên