Con cháu chắt về dự đám tang của cụ bà Loo Sieew Chin. Ảnh: limchanyou/The Star

Mới đây, cáo phó của cụ bà Loo Sieew Chin ở Malaysia qua đời ở tuổi 104 gây chú ý với danh sách thành viên gia đình có hàng chục người là bác sĩ.

Câu chuyện bắt đầu từ cụ Loo Siew Chin và người chồng quá cố Lim Tang Too, sinh sống tại Muar, từng làm nghề cạo mủ cao su với thu nhập ít ỏi.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ luôn tin rằng giáo dục là con đường giúp con cái có tương lai tốt đẹp hơn, theo The star.

Niềm tin ấy càng trở nên mạnh mẽ sau biến cố một trong các con qua đời vì bệnh tật và việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ còn hạn chế. Cụ ông Lim Tang Too mong muốn những người con còn lại trở thành bác sĩ, qua đó có thể giúp đỡ những người khác.

Karin Lim (66 tuổi), con gái của cụ, cho biết: "Trải nghiệm đó khiến cha tôi quyết tâm cho các con trở thành bác sĩ. Dù xuất thân khiêm tốn, cha mẹ tôi luôn tin tưởng rằng giáo dục là chìa khóa mở ra một tương lai tốt đẹp hơn".

Hai cụ có 11 người con, với 9 con trai. Trong đó, 8 con trai trở thành bác sĩ, 1 người lựa chọn kinh doanh. Truyền thống theo đuổi ngành y tiếp tục được các thế hệ sau duy trì.

Đến nay, đại gia đình có tổng cộng 61 bác sĩ, bao gồm các con, cháu, chắt và cả những người kết hôn với các thành viên. Một số người trẻ hiện vẫn theo học ngành y tại các trường đại học.

Khi được hỏi liệu việc có nhiều bác sĩ trong gia đình có góp phần giúp mẹ sống thọ hay không, bà Karin cho rằng điều này là có thể. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh mẹ mình là người có cá tính mạnh mẽ và luôn kiên cường trước những khó khăn.

"Mẹ tôi thực sự là một người rất kiên cường, có cá tính mạnh mẽ. Chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự dạy dỗ của mẹ và người cha quá cố", bà chia sẻ.

Cụ Loo qua đời ngày 12/11. Trong đám tang, hơn 120 thành viên gia đình thuộc nhiều thế hệ đã trở về từ khắp Malaysia, Singapore, Australia, Anh và Ireland để tiễn biệt cụ bà.

Theo bà Karin, cha mẹ luôn mong muốn con cháu thành công trong lĩnh vực mình lựa chọn, đồng thời coi trọng sự gắn bó giữa các thành viên. Hai người thường nhắc nhở con cháu giữ gìn tình thân, đoàn tụ vào các dịp lễ hội và những sự kiện quan trọng.

Giờ đây, khi cả cha và mẹ đều đã qua đời, các thành viên trong gia đình dự định luân phiên tổ chức những buổi sum họp để tiếp nối truyền thống đoàn kết mà hai người đã vun đắp.

"Đó là thông điệp chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ. Chúng tôi sẽ lần lượt tổ chức các buổi đoàn tụ để tinh thần gắn bó của gia đình luôn được duy trì", bà Karin nói.