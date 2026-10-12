Đam Rông 4 xác minh vụ vận chuyển động vật hoang dã

Các đối tượng và tang vật vi phạm. (Ảnh: Công an xã Đam Rông 4)

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10/10, trong quá trình tuần tra tại thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4, tổ công tác Công an xã phát hiện 3 người có biểu hiện nghi vấn khi vận chuyển động vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một cá thể động vật nghi là tê tê đã chết, nặng 6,53 kg và 4 bộ phận động vật nghi là của loài hoẵng.

3 người liên quan gồm: S.H.S. (47 tuổi ), N.H.M. (23 tuổi) và S.H.T. (31 tuổi), cùng trú tại thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng.

Cá thể tê tê đã chết thu được từ nhóm đối tượng. (Ảnh: Công an xã Đam Rông 4)

Theo lời khai ban đầu, khoảng 1 tuần trước, cả 3 cùng đặt bẫy tại khu vực rừng giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Trưa 10/10, khi kiểm tra bẫy, nhóm phát hiện 2 cá thể động vật được khai là tê tê và hoẵng.

Sau đó, họ chia cá thể nghi là hoẵng thành nhiều bộ phận, giữ nguyên cá thể còn lại rồi vận chuyển về nhà thì bị phát hiện.

Bẫy được ghi nhận trong quá trình xác minh vụ việc. (Ảnh: Công an xã Đam Rông 4)

Công an xã Đam Rông 4 đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk và lực lượng kiểm lâm tiến hành xác minh, thu giữ tang vật, đồng thời yêu cầu những người liên quan tháo gỡ toàn bộ bẫy đã đặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.