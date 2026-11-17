Vườn ca cao của anh Ha Thanh được chăm sóc trở lại

Khôi phục vùng trồng, ổn định đầu ra

Anh Liêng Hot Ha Thanh (thôn Suối Nóng) bắt đầu trồng ca cao từ năm 2018 với 150 cây giống được Nhà nước hỗ trợ nhằm đa dạng sinh kế bên cạnh lúa nước và cà phê. Do khó khăn trong tiêu thụ, nhiều hộ đã chặt bỏ ca cao để chuyển sang cây trồng khác. Gia đình anh hiện còn khoảng 100 cây. Hơn 1 năm nay, anh tham gia liên kết với HTX Ca cao Việt Đức, được thu mua sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái, sơ chế nhằm nâng cao chất lượng hạt.

Ngoài bán hạt khô, anh có thể lựa chọn bán hạt tươi cho HTX với giá khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg. “Hiện chúng tôi thường chọn bán tươi cho HTX xã ngay sau khi thu hoạch để khỏi tốn thêm thời gian ủ, phơi mà vẫn tận dụng vỏ trái ca cao để ủ làm phân bón, chăn nuôi”, anh Ha Thanh chia sẻ. Điều khiến anh Ha Thanh thêm phấn khởi là anh cũng được trực tiếp nhìn thấy sản phẩm từ vườn nhà mình trở thành bột ca cao, sô cô la và nhiều sản phẩm chế biến khác. Anh và các hộ dân được tham quan cơ sở sản xuất, được tận mắt chứng kiến quy trình chế biến và thưởng thức thành phẩm từ chính nguồn nguyên liệu địa phương.

Anh Ha Thanh được thử các sản phẩm chế biến từ hạt ca cao trồng trên địa bàn

Bà Lê Mai Dung - Giám đốc HTX Ca cao Việt Đức cho biết, HTX triển khai sản xuất, chế biến ca cao và chocolate từ năm 2025. Hạt ca cao Đam Rông được đối tác đánh giá cao, tuy nhiên chất lượng nguyên liệu ở một số hộ chưa đồng đều do khâu thu hái, phơi và sơ chế còn hạn chế. Vì vậy, HTX chú trọng hướng dẫn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hạt, ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến.

Phát triển ca cao gắn với chế biến và du lịch

Cùng với việc hình thành các điểm thu mua và chế biến, cây ca cao đang có thêm điều kiện để khôi phục diện tích tại Đam Rông 4. Theo bà Lê Mai Dung, đây là loại cây có tiềm năng trở thành sinh kế lâu dài, tương đối phù hợp với điều kiện sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện đơn vị liên kết với 16 hộ nông dân với diện tích khoảng 40 ha. “Chúng tôi không khuyến khích bà con phá bỏ cây trồng truyền thống để chuyển sang trồng ca cao. Thay vào đó, người dân có thể tận dụng diện tích đất phù hợp trong vườn cây hiện có, chẳng hạn trồng xen ca cao trong vườn cà phê. Cách làm này vừa đa dạng hóa cây trồng, vừa giảm rủi ro khi thị trường biến động”, bà Dung nói.

Chất lượng hạt cacao của người dân ở xã Đam Rông 4 được đánh giá cao

Theo bà Dung, ca cao có thời gian thu hoạch khoảng 8 tháng/năm, kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp, mỗi cây cho khoảng 40 - 50 kg quả tươi/năm. Ngoài thu nhập từ bán hạt, vườn ca cao còn có thể phát triển thành điểm tham quan, trải nghiệm, giúp người dân kết hợp sản xuất với du lịch.

Ông Trần Văn Kiên - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đam Rông 4 cho biết, toàn xã hiện có hơn 70 ha ca cao và 2 HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ. Trước đây, do đầu ra thiếu ổn định, người dân dần thu hẹp diện tích. Nay, với sự tham gia thu mua và chế biến sâu của các đơn vị, cây ca cao có thêm đầu ra, từng bước khẳng định vị trí trong cơ cấu cây trồng địa phương.

Bên cạnh sự tham gia của các HTX, chính quyền xã cũng phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân phát triển vùng nguyên liệu. Đồng thời hỗ trợ người dân tham gia liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng hạt và phát triển sản phẩm chế biến. Đây cũng là hướng đi nhằm giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và khai thác thêm tiềm năng kinh tế từ cây ca cao.