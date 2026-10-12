Đam Rông 4 nỗ lực hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên

Cán bộ xã Đam Rông 4 hỗ trợ các cụm dân cư xử lý dữ liệu

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử theo kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Đam Rông 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan. Công tác rà soát, phân loại, chỉnh lý và số hóa hồ sơ được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Theo thống kê, toàn xã có 502 hồ sơ đảng viên thuộc diện số hóa. Trong đó, nhóm đối tượng ưu tiên 1 có 34 hồ sơ, nhóm ưu tiên 2 có 24 hồ sơ, nhóm ưu tiên 3 có 166 hồ sơ và nhóm ưu tiên 4 có 278 hồ sơ. Ông Trần Phú Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4 cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, hồ sơ đảng viên được tiếp nhận từ nhiều đơn vị trước đây, hình thành qua các thời kỳ và phần lớn được quản lý bằng giấy. Một số tài liệu đã cũ, mờ hoặc thiếu thành phần, đòi hỏi phải kiểm tra, bổ sung và chỉnh lý trước khi đưa lên hệ thống điện tử. Vì vậy, quá trình thực hiện không chỉ dừng ở việc quét tài liệu mà còn phải đối chiếu thông tin, phát hiện sai lệch và hoàn thiện hồ sơ.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc. Ban Xây dựng Đảng đồng thời huy động cán bộ hỗ trợ số hóa, hướng dẫn rà soát, phân loại hồ sơ và thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ. Địa phương bố trí 3 bộ máy tính, 3 máy scan và 1 máy quét khổ A3 cùng các thiết bị hỗ trợ nhập liệu, lưu trữ. Nhờ tập trung các điều kiện cần thiết, đến ngày 10/10/2026, tỷ lệ số hóa hồ sơ đảng viên của xã đạt 99%. Kết quả này tạo cơ sở thuận lợi để địa phương hoàn thành mục tiêu chiến dịch, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, cập nhật và khai thác thông tin đảng viên.

Cán bộ xã Đam Rông 4 tranh thủ ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên

Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình số hóa hồ sơ tại Đam Rông 4 vẫn còn những khó khăn cần giải quyết. Đáng chú ý là tình trạng tài liệu cũ, thiếu thành phần hoặc thông tin chưa thống nhất giữa hồ sơ giấy và dữ liệu trên hệ thống. Những trường hợp này cần được rà soát kỹ, phối hợp xác minh và bổ sung để bảo đảm tính chính xác.

Việc triển khai trên phần mềm cũng phát sinh một số vướng mắc. Có thời điểm, hệ thống truy cập và cập nhật chậm khi nhiều đơn vị sử dụng đồng thời, kéo dài thời gian tải hồ sơ. Một số hồ sơ đảng viên mới kết nạp đã được nhập thông tin nhưng gặp lỗi khi tải lên, vẫn hiển thị trạng thái lưu nháp. Điều này đòi hỏi cán bộ phụ trách phải tiếp tục kiểm tra, xác định nguyên nhân và phối hợp xử lý.

Trước tình hình đó, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ thời gian tới là tập trung hoàn thành số hóa số hồ sơ còn lại, phấn đấu đạt 100% theo kế hoạch. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, địa phương tiếp tục kiểm tra chất lượng bản quét, rà soát và chuẩn hóa thông tin, bảo đảm dữ liệu điện tử đầy đủ, chính xác, thống nhất với hồ sơ giấy. Đặc biệt, việc xác nhận kết quả không chỉ căn cứ vào số tài liệu đã quét mà còn phải kiểm tra trạng thái cập nhật thực tế trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Các trường hợp lỗi tải lên, hồ sơ lưu nháp và thông tin chưa hoàn chỉnh cần được xử lý dứt điểm.

Đảng ủy xã Đam Rông 4 kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ đối với hồ sơ thiếu thành phần, thông tin chưa thống nhất; hỗ trợ xử lý lỗi kỹ thuật và hướng dẫn xác nhận hồ sơ đã cập nhật hoàn chỉnh trên hệ thống. Đồng thời, địa phương sẽ duy trì việc cập nhật thông tin biến động của đảng viên, thực hiện quản lý và khai thác dữ liệu đúng quy định, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tạo nền tảng cho việc quản lý hồ sơ đảng viên ngày càng khoa học, đồng bộ và hiệu quả.