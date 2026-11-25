Suối nước nóng và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng

Trong bức tranh tài nguyên du lịch của Đam Rông 4, suối nước nóng Đạ Long là một trong những lợi thế đáng chú ý. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể khai thác phục vụ du lịch mà còn mở ra hướng phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Suối nước nóng Đạ Long đang được địa phương đưa vào hoạt động du lịch

Tài nguyên khoáng nóng hiếm có cũng tạo cơ sở để địa phương nghiên cứu hình thành sản phẩm du lịch có tính đặc trưng, hướng đến nhóm khách có nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe.

Định hướng này cũng phù hợp với Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 6/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tiểu vùng Đam Rông, trong đó có xã Đam Rông 4, được định hướng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ và khai thác hiệu quả các suối khoáng nóng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 3 từ phải qua) cùng đoàn công tác của tỉnh thăm suối nước nóng Đạ Long ở xã Đam Rông 4

Tuy nhiên, để nguồn tài nguyên này thực sự trở thành sản phẩm du lịch có sức hút, vẫn cần những bước khảo sát, đánh giá bài bản. Chất lượng, trữ lượng nguồn nước, khả năng khai thác, điều kiện địa hình và môi trường là những yếu tố cần được làm rõ trước khi định hình quy mô đầu tư.

Với địa phương, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc khai thác một nguồn nước nóng. Điều quan trọng hơn là nghiên cứu cách kết nối tài nguyên này với cảnh quan tự nhiên, văn hóa bản địa và các dịch vụ du lịch khác để tạo nên một hành trình có nhiều trải nghiệm.

Những dòng sông, con suối và cảnh quan đại ngàn

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đạ Long, Đạ Tông và Đưng K'Nớ, Đam Rông 4 có không gian tự nhiên rộng lớn, địa hình đồi núi và hệ thống sông, suối, thác nước, cảnh quan rừng đa dạng. Những yếu tố này tạo lợi thế để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.

Cảnh quan thiên nhiên ở xã Đam Rông 4

Không gian núi rừng, cảnh quan mặt nước và những dòng chảy tự nhiên có thể trở thành chất liệu để xây dựng các hoạt động tham quan, khám phá. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với xu hướng tìm kiếm những không gian gần gũi thiên nhiên, tránh xa sự ồn ào của đô thị.

Điều đáng quan tâm là những tài nguyên này không nhất thiết phải được khai thác thành các khu du lịch quy mô lớn. Việc nghiên cứu các tuyến tham quan, điểm dừng chân, hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng có thể tạo nên sản phẩm riêng. Trong đó, yêu cầu bảo vệ rừng, nguồn nước và cảnh quan sinh thái phải được đặt lên hàng đầu.

Vẻ đẹp của những cánh đồng ruộng bậc thang

Đối với Đam Rông 4, đây là nguồn tài nguyên cần được rà soát, đánh giá tổng thể để xác định những khu vực có khả năng khai thác, những không gian cần bảo tồn và phương án kết nối với các điểm tham quan khác. Một sản phẩm du lịch sinh thái có sức hấp dẫn không chỉ nằm ở cảnh quan đẹp mà còn ở cách tổ chức trải nghiệm, chất lượng dịch vụ và sự nguyên vẹn của môi trường tự nhiên.

Bản sắc văn hóa - câu chuyện làm nên sức hút riêng

Nếu thiên nhiên tạo nên không gian khám phá thì văn hóa cộng đồng chính là yếu tố có thể làm nên bản sắc riêng cho du lịch Đam Rông 4.

Đam Rông 4 cũng có nền văn hóa truyền thống đa dạng, đặc sắc

Trên địa bàn, đồng bào Cơ Ho, M'Nông vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng. Từ tiếng cồng chiêng, những làn điệu dân ca, dân vũ đến trang phục, ẩm thực, nghề dệt thổ cẩm, đan lát và các lễ hội truyền thống, mỗi nét văn hóa đều chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, phong tục và đời sống của cư dân bản địa.

Đây là nguồn tài nguyên có thể tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan, ngắm cảnh, hành trình khám phá có thể được mở rộng bằng những hoạt động tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực, giao lưu cồng chiêng, trải nghiệm nghề thủ công và tìm hiểu sinh hoạt cộng đồng.

Điều quan trọng là những hoạt động này cần được tổ chức trên cơ sở tôn trọng phong tục, tập quán và sự đồng thuận của người dân. Văn hóa không nên trở thành một tiết mục trình diễn đơn thuần phục vụ khách tham quan mà cần được gìn giữ trong chính đời sống cộng đồng.

Thế hệ trẻ ngày càng có ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống

Định hướng phát triển du lịch cộng đồng của xã cũng đặt người dân vào vị trí chủ thể. Người dân có thể tham gia giới thiệu văn hóa, cung cấp dịch vụ ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm, bán sản phẩm thủ công và nông sản địa phương. Khi đó, những giá trị vốn hiện hữu trong đời sống buôn làng có thêm cơ hội tạo ra sinh kế, đồng thời được trao truyền qua các thế hệ.

Từ tiềm năng đến hướng phát triển bền vững

Theo ông Trần Phú Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với suối nước nóng Đạ Long và du lịch cộng đồng.

Ông Vinh cho rằng, phát triển du lịch là hướng đi có ý nghĩa trong việc khai thác lợi thế của địa phương, mở rộng không gian thương mại, dịch vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những tiềm năng này cần có sự chuẩn bị đồng bộ, từ khảo sát tài nguyên, định hướng quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thu hút doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Điều địa phương hướng đến không chỉ là khai thác từng điểm tài nguyên riêng lẻ mà còn nghiên cứu kết nối cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và các điểm tham quan để hình thành những sản phẩm du lịch có bản sắc. Trần Phú Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung (người cầm chai mật ong) tham quan các sản vật đặc trưng của xã Đam Rông 4

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 12/5/2026 về phát triển thương mại, dịch vụ gắn với khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm giai đoạn 2026 - 2030. UBND xã cũng ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 9/10/2026 triển khai đề án Phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng sản phẩm OCOP du lịch trên địa bàn cùng giai đoạn.

Đặc biệt, tuyến ĐT722 có ý nghĩa trong việc kết nối Đam Rông 4 với khu vực trung tâm Đà Lạt và các địa phương lân cận. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận của du khách, đưa địa phương vào những hành trình khám phá vùng phía Bắc tỉnh Lâm Đồng.

Đam Rông 4 sở hữu nhiều tiềm năng phát triển

“Địa phương mong muốn thu hút những doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư. Đồng thời, chú trọng đào tạo người dân về kỹ năng đón tiếp, phục vụ, giới thiệu văn hóa và sản phẩm địa phương”, ông Trần Phú Vinh nhấn mạnh.

Diện mạo xã Đam Rông 4 ngày càng khởi sắc

Theo ông Vinh, một yêu cầu xuyên suốt là phát triển du lịch không được đánh đổi tài nguyên và môi trường. Việc khai thác nguồn nước nóng, tổ chức các hoạt động tham quan hay đầu tư cơ sở dịch vụ đều phải tính đến khả năng bảo vệ rừng, cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên.

Nếu được khảo sát, quy hoạch và đầu tư phù hợp, những tài nguyên riêng lẻ sẽ có cơ hội kết nối thành hệ thống sản phẩm đặc trưng. Khi ấy, du lịch không chỉ đưa du khách đến với vùng đất này mà còn tạo thêm cơ hội để người dân tham gia, hưởng lợi và cùng gìn giữ những giá trị của mảnh đất Đam Rông 4.