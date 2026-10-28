Đam Rông 4 chú trọng liên kết sản xuất trong nông nghiệp

HTX NNCNC Sầu riêng Đam Rông sử dụng máy bay phun thuốc để tiết kiệm nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất

“Bà đỡ” dẫn dắt sản xuất

Thời gian qua, việc tổ chức liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên địa bàn xã Đam Rông 4 đã có bước tiến mạnh mẽ, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có dấu ấn của các hợp tác xã (HTX) với vai trò “bà đỡ” dẫn dắt sản xuất.

HTX Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) Sầu riêng Đam Rông tại thôn Đạ Tông, xã Đam Rông 4 đã triển khai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị nhằm mở hướng đi mới và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2025, HTX được chứng nhận thương hiệu tập thể nhãn hiệu sầu riêng Đam Rông của huyện Đam Rông. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc HTX cho hay: “HTX duy trì 45 ha sản xuất liên kết với HTX sơ chế xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn để đưa sản phẩm sầu riêng đến tận đơn vị xuất khẩu không qua thương lái. Tham gia liên kết đã giúp HTX duy trì sản xuất ổn định, tạo điều kiện để xã viên chủ động xây dựng kế hoạch gieo trồng, bảo đảm sản lượng, chất lượng nông sản theo yêu cầu. Bên cạnh đó, HTX cũng liên kết với các hộ trồng sầu riêng trong khu vực để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quy trình chăm sóc”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc HTX NNCNC Sầu riêng Đam Rông giới thiệu những quả sầu riêng đạt chuẩn về kích thước và chất lượng.

Đây cũng là HTX tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong quy trình sản xuất, chăm sóc sầu riêng trên địa bàn xã. HTX sử dụng công nghệ tưới tiêu bằng điện năng lượng mặt trời và máy bơm nước từ đầu nguồn với hệ thống tưới đồng bộ. Ngoài ra, HTX còn có 1 xưởng sản xuất phân vi sinh theo công nghệ Nhật Bản. Để tiết kiệm nhân công, HTX đã sử dụng máy bay phun thuốc cùng mô hình thanh ray vận chuyển phân bón và thu hoạch sầu riêng phù hợp với địa hình đồi dốc. Sản phẩm sầu riêng của HTX đã được chứng nhận VietGAP, OCOP 3 sao, hiện đang làm mã xuất khẩu và mã vùng trồng nội địa.

Nếu HTX NNCNC Sầu riêng Đam Rông hướng đến sản xuất theo công nghệ cao, thì HTX Ca cao Việt Đức tại xã Đam Rông 4 trồng ca cao dưới tán rừng theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ. Theo chị Lê Mai Dung - Giám đốc HTX, hiện HTX có khoảng 40 hộ dân tộc thiểu số trồng liên kết. HTX đã đầu tư hệ thống nhà xưởng sản xuất sôcôla và các sản phẩm từ ca cao với nguồn nguyên liệu từ chính cây ca cao của các thành viên và đang hướng tới xuất khẩu, tạo thương hiệu cho ca cao vùng Đam Rông 4.

Chị Lê Mai Dung, Giám đốc HTX Ca cao Việt Đức bên những cây ca cao được trồng dưới tán rừng

Nâng cao giá trị nông nghiệp

Đam Rông 4 xác định nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, là trọng tâm, then chốt trong cơ cấu nền kinh tế của xã. Trong Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp và tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Đam Rông 4, giai đoạn 2026 - 2030, địa phương hướng tới hình thành các vùng sản xuất tập trung, có liên kết chặt chẽ giữa nông dân - HTX - doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Theo ông Lơ Mu Ha Póh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 4, xã đẩy mạnh phát triển và củng cố các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng mô hình liên kết sản xuất từ “nông dân - HTX - doanh nghiệp - thị trường tiêu thụ”. Phấn đấu đến năm 2030, hình thành 3 - 5 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định với các sản phẩm chủ lực của địa phương như: cà phê, sầu riêng, ca cao. Trong đó, trên 50% sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ qua hợp đồng liên kết, bao tiêu sản phẩm...

“Xã tập trung đổi mới tổ chức sản xuất với mô hình “Doanh nghiệp là nòng cốt; kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác là trung tâm, nông dân là chủ thể”. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX để thực hiện các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 4 cho biết.