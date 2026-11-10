Đam Rông 3: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Đam Rông 3 ngày càng khởi sắc

Chủ động khai thác các nguồn thu

Ngay từ đầu năm 2026, xã Đam Rông 3 đã chủ động xây dựng kế hoạch thu ngân sách, xác định những nguồn thu có thế mạnh để tập trung triển khai. Cùng với đó, địa phương phối hợp với Thuế cơ sở 4 đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, quy định mới về thuế, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu từ đất và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Theo ông Đặng Đình Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3, trong quá trình thực hiện, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, quản lý nguồn thu trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp người dân, hộ kinh doanh nắm bắt các quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế thất thu ngân sách.

Theo dự toán được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 15/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2026 là 24.431 triệu đồng. Trong đó, thuế, phí và lệ phí 14.481 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất, thuê đất 6.650 triệu đồng; thu khác ngân sách 3.300 triệu đồng.

Địa phương đặt mục tiêu phấn đấu tăng thu ít nhất 10% so với dự toán được giao, tương ứng tổng thu 26.873 triệu đồng.

Khu vực trung tâm xã Đam Rông 3 diễn ra hoạt động mua bán sôi động

Tính đến ngày 4/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 30.452 triệu đồng, bằng 124,65% dự toán tỉnh giao đầu năm. Trong đó, thuế, phí và lệ phí đạt 12.999 triệu đồng (89,77%); thu tiền sử dụng đất, thuê đất đạt 10.488 triệu đồng (157,71%); thu khác ngân sách đạt 1.225 triệu đồng (37,12% kế hoạch). Riêng thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 5.740 triệu đồng.

Tập trung hoàn thành các khoản thu còn lại

Mặc dù tổng thu ngân sách đã vượt dự toán tỉnh giao, một số khoản thu vẫn cần được địa phương tập trung trong những tháng cuối năm, nhất là thuế, phí và lệ phí.

Xã Đam Rông 3 tăng cường tuyên truyền cho người dân, hộ kinh doanh về nghĩa vụ thuế

Theo ông Đặng Đình Túc, một số nguồn thu gặp khó khăn do chính sách miễn, giảm thuế đối với doanh nghiệp; nguồn thu lệ phí trước bạ cũng giảm so với năm 2025. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, địa phương tiếp tục phối hợp hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế, tạo điều kiện để người dân nắm rõ và chấp hành đúng chính sách. Cùng với đó, công tác quản lý hộ kinh doanh được quan tâm thực hiện.

Trong tháng 10, địa phương đã giải quyết 11 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, gồm 6 hồ sơ đăng ký mới, 3 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký, 1 hồ sơ tạm ngừng hoạt động và 1 hồ sơ chấm dứt hoạt động. Ông Đỗ Hoàng Nhân, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3.

Hoạt động thu phí, lệ phí cần đẩy mạnh trong những tháng cuối năm

Lũy kế 10 tháng năm 2026, xã đã giải quyết 178 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Trong đó, có 104 hồ sơ đăng ký mới, 44 hồ sơ thay đổi, 7 hồ sơ cấp lại, 7 hồ sơ tạm ngừng hoạt động và 16 hồ sơ chấm dứt hoạt động. Đến nay, toàn xã có 808 hộ kinh doanh. Việc theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh góp phần giúp địa phương quản lý sát hơn các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đam Rông 3, với kết quả đạt được, địa phương dự kiến đến cuối năm, tổng thu ngân sách có thể đạt trên 130% dự toán tỉnh giao; riêng khoản thuế, phí phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu, xã tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế theo dõi sát tiến độ từng khoản thu, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Diện mạo xã Đam Rông 3

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác điều hành chi được địa phương thực hiện theo đúng quy định. Tổng dự toán chi ngân sách đã phân bổ là 201.952 triệu đồng.

Đến ngày 15/10/2026, tổng chi ngân sách đạt 142.485 triệu đồng, bằng 70,55% dự toán. Các khoản chi cơ bản bảo đảm đúng chế độ, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND xã và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Với kết quả thu ngân sách đạt 124,65% dự toán tỉnh giao đầu năm, xã Đam Rông 3 tiếp tục rà soát các khoản thu, quản lý chặt hoạt động kinh doanh và triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, góp phần cùng tỉnh hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.