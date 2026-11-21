Nâng thành hệ thống mương thủy lợi

Chủ động sửa chữa, nâng cấp kênh mương

Những ngày này, bà con đồng bào DTTS ở khu vực các thôn Dơng Jri, Đầm Ròn đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa. Những cánh đồng bằng phẳng, vàng ươm mang theo niềm vui của từng gia đình. Theo người dân, năm nay lúa được mùa, năng suất có thể đạt 7 tấn/ha. Một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo năng suất chất lượng hạt lúa chính là việc nước tưới trong năm qua được đảm bảo, hệ thống kênh mương thường xuyên được nạo vét, sửa chữa.

Điển hình như ở thôn Đầm Ròn, công trình thủy lợi Đạ Tiêng Tang được triển khai sửa chữa từ tháng 10, đúng vào giai đoạn lúa trổ bông. Đây là một trong những công trình được địa phương quan tâm đầu tư nhằm khắc phục những hư hỏng của hệ thống kênh mương, nâng cao khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã được giao thực hiện duy tu, sửa chữa công trình. Các hạng mục tập trung vào sửa chữa tuyến kênh mương nội đồng Đạ Tiêng Tang và nâng thành kênh mương Tu La. Đơn vị thi công tiến hành nạo vét bùn đất, phá dỡ những phần kết cấu bê tông hư hỏng, thi công bê tông đáy và thành kênh, gia cố cốt thép, nâng cao thành kênh nhằm cải thiện khả năng dẫn nước.

Việc sửa chữa không chỉ khắc phục những vị trí xuống cấp mà còn góp phần hạn chế thất thoát nước trong quá trình vận hành. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất lúa, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động hơn trong canh tác.

Theo địa phương, bên cạnh công trình Đạ Tiêng Tang, trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã còn triển khai sửa chữa hệ thống thủy lợi tại thôn Dơng Jri. Trước đây, việc duy tu chủ yếu tập trung vào nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy. Qua rà soát thực tế, địa phương đã đề xuất sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cần thiết nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình dẫn nước.

Hệ thống mương được sửa chữa, nâng cấp kịp thời để bảo đảm sản xuất cho người dân

Trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân, địa phương quan tâm đề xuất sửa chữa, nâng cấp kết hợp nạo vét để hệ thống kênh mương phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tưới tiêu. Bởi với người dân nơi đây, nguồn nước tưới ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất, nhất là những cánh đồng lúa tập trung, nơi sinh kế của nhiều hộ gia đình phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

Thực tế cho thấy, việc quan tâm duy tu, sửa chữa hệ thống thủy lợi đã mang lại những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Ông Đặng Đình Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 cho biết, trong vài năm trở lại đây, nguồn nước tưới trên địa bàn cơ bản được bảo đảm. Chỉ còn một phần nhỏ diện tích ở cuối tuyến kênh mương gặp tình trạng thiếu nước. Trước thực tế này, một số hộ dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng, chuyển sang trồng dâu để phù hợp với điều kiện nguồn nước.

Người dân khu vực thôn Đầm Ròn, Dơng Jri bắt đầu vào vụ thu hoạch

Tại thôn Dơng Jri, hệ thống kênh mương được đầu tư, sửa chữa đã góp phần thay đổi điều kiện sản xuất trên cánh đồng lúa tập trung. Khi nguồn nước tưới được cải thiện, người dân thuận lợi hơn trong việc tổ chức sản xuất, chăm sóc cây trồng. Năng suất lúa từng bước được nâng lên, đời sống của các hộ gia đình cũng có nhiều cải thiện.

Khi sản xuất được tổ chức trên diện tích tập trung, cán bộ nông nghiệp hướng dẫn người dân gieo sạ đồng trà, đồng vụ, chăm sóc đúng thời điểm và áp dụng kỹ thuật phù hợp. Nhờ đó, việc phòng trừ sâu bệnh thuận lợi hơn, giảm thiệt hại trong sản xuất. Đến mùa thu hoạch, máy móc có thể hoạt động trên những cánh đồng rộng lớn.

Ông Liêng Jrang Ha Tương, Bí thư Chi bộ thôn Dơng Jri cho biết, việc đưa nước về các cánh đồng lớn đã tạo bước chuyển quan trọng trong đời sống người dân. Nhờ chủ động nguồn nước, bà con không chỉ đủ lúa ăn mà còn có sản phẩm dư thừa để bán ra thị trường, từng bước thoát khỏi cảnh thiếu đói trước đây.

Bảo đảm nước tưới tiêu nên các cánh đồng đều cho năng suất cao

Đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Đam Rông 3, việc bảo đảm nguồn nước tưới còn góp phần ổn định sinh kế cho người dân. Khi sản xuất lúa thuận lợi, các hộ có thêm nguồn lương thực, giảm bớt khó khăn trong đời sống. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn.

Thời gian tới, cùng với việc sửa chữa các công trình đang triển khai, địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng hệ thống thủy lợi, xác định những vị trí xuống cấp, những khu vực còn thiếu nước để có phương án đầu tư phù hợp. Việc ưu tiên nguồn lực cho các công trình thiết yếu, nhất là tại những thôn đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm nguồn nước tưới mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững.