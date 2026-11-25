Đam Rông 3 là xã miền núi, vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích gần 140km², dân số hơn 15.800 người. Xã có 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số.

Trước đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do thiếu vốn sản xuất, điều kiện sinh hoạt hạn chế, ít có cơ hội tiếp cận thông tin về các mô hình phát triển kinh tế. Một trong những cách làm được địa phương chú trọng là hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.

Thay vì chỉ tập trung vào những khoản hỗ trợ trước mắt, các chương trình hướng đến tạo dựng tài sản, cải thiện điều kiện sản xuất, giúp người dân có thêm khả năng tự chủ trong phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân được hỗ trợ một con bò làm vốn sản xuất đã từng bước chăm sóc, tích lũy và nhân đàn. Qua nhiều năm, số lượng bò tăng lên, trở thành nguồn thu nhập đáng kể, giúp các gia đình có điều kiện nuôi con và cải thiện cuộc sống.

Từ lựa chọn con giống, chăm sóc đến phòng bệnh cho đàn bò, những kiến thức thực tế được các hộ đi trước truyền đạt lại cho bà con xung quanh, góp phần lan tỏa phong trào thi đua giảm nghèo tại địa phương. Việc tuyên truyền thông qua những câu chuyện thực tế, người thật, việc thật cũng tạo sức thuyết phục lớn hơn. Người dân có thể trực tiếp nhìn thấy hiệu quả từ các mô hình, từ đó mạnh dạn học hỏi và áp dụng vào điều kiện gia đình mình.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, Đam Rông 3 còn quan tâm cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt và trang bị internet, wifi để tiếp cận thông tin.

Trước đây, việc tìm hiểu chính sách hỗ trợ, mô hình sản xuất hiệu quả hay kinh nghiệm làm ăn ở những địa phương khác còn hạn chế. Từ khi có internet, các gia đình có thêm điều kiện cập nhật thông tin, học hỏi những cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo để vận dụng vào thực tế.

Việc trang bị internet cho hộ nghèo không chỉ góp phần cải thiện tiện nghi sinh hoạt mà còn mở thêm kênh tiếp cận tri thức, chính sách và kiến thức sản xuất. Người dân có thể chủ động tìm hiểu thông tin, thay vì chỉ phụ thuộc vào các buổi tuyên truyền trực tiếp tại thôn.

Đây cũng là một hướng tiếp cận trong đổi mới công tác giảm nghèo tại địa phương: hỗ trợ người dân không chỉ có điều kiện vật chất mà còn được tiếp cận thông tin, kiến thức để chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển.

Thời gian tới, xã Đam Rông 3 xác định tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán và trình độ tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, địa phương từng bước phát huy lợi thế của internet và các nền tảng số để đưa chính sách đến gần người dân hơn. Công tác giám sát cũng sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả.