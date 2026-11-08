Đam Rông 3 chủ động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

UBND xã Đam Rông 3 tổ chức xóa bỏ điểm tập kết rác tự phát gây ảnh hưởng môi trường

Xóa bỏ điểm tập kết rác tự phát

Trong thời gian dài, khu vực cầu sắt ở thôn Dơng Jri (xã Đam Rông 3) tồn tại 1 bãi rác tự phát. Người dân mang rác thải sinh hoạt đến đổ, lâu ngày hình thành điểm tập kết gây ô nhiễm môi trường. Rác thải chất thành đống, việc đốt rác không triệt để khiến mùi hôi phát tán, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống của các hộ dân xung quanh. Một phần rác còn trôi xuống dòng suối khi có mưa.

Ông Liêng Jrang Ha Tương, Bí thư Chi bộ thôn Dơng Jri cho biết, bãi rác này đã tồn tại khoảng 3 năm. Trước đây, chính quyền huyện, xã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác bừa bãi. Thôn cũng tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn về phân loại rác tại hộ gia đình, hướng dẫn người dân xử lý rác bằng cách chôn lấp, đốt tại những khu vực phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác tại khu vực này vẫn tiếp diễn.

“Thôn đã nhiều lần nhắc nhở nhưng một số người dân vẫn chưa chấp hành. Bãi rác gây mùi hôi, mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con”, ông Liêng Jrang Ha Tương chia sẻ.

Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đam Rông theo yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng; trước tình trạng trên, sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri, UBND xã Đam Rông 3 đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức xử lý. Địa phương đã ra quân thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác thải và san lấp hoàn toàn, trả lại hiện trạng như ban đầu.

Khu vực bãi rác tự phát ở thôn Dơng Jri bị xóa bỏ

Đồng thời, cắm biển cấm đổ rác tại khu vực này và phối hợp với các thôn trên địa bàn xã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tiếp tục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không tập kết rác trái phép. Người dân được tiếp cận lịch trình cụ thể của xe chuyên dụng thu gom để chủ động trong việc xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định, khuyến cáo đưa rác ra các tuyến đường vào đúng thời gian để xe chuyên dụng đến thu gom.

Theo ông Đặng Đình Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3, địa phương đã nhiều lần chủ động giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với ban nhân dân các thôn trên địa bàn triển khai các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng đổ rác thải sinh hoạt tại các bãi rác tự phát tồn tại từ những năm trước đây nói chung và tại khu vực này nói riêng. Sau khi các điểm tập kết rác tự phát được xử lý, các tuyến đường làng, ngõ xóm cơ bản đã sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là công tác tuyên truyền đến người dân nhằm thay đổi ý thức tự giác trong việc chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động người dân duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, không để tình trạng đổ rác bừa bãi tái diễn.

Hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn xã Đam Rông 3

UBND xã cũng đã tổ chức phát thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh của xã, nêu rõ chế tài xử phạt theo quy định đối với những hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định. Cụ thể, sẽ xử phạt hành chính đối với những trường hợp tiếp tục vi phạm, cố tình đổ rác không đúng nơi quy định.

Tổ chức thu gom phù hợp từng khu vực

Không chỉ tập trung xử lý các điểm ô nhiễm phát sinh, tồn tại từ những thời gian trước đây, xã Đam Rông 3 còn chủ động chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức lại hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn một cách phù hợp. Đặc thù địa phương có Quốc lộ 27 đi qua, dân cư phân bố không đồng đều, có nơi tập trung đông hộ dân nhưng cũng có những khu vực dân cư thưa thớt. Vì vậy, việc xây dựng lịch trình thu gom phù hợp được xác định là giải pháp cần thiết.

Công nhân thu gom rác theo lịch đã thông báo từ trước

Ông Đặng Đình Túc cho biết, sau khi được giao nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt, xã đã chủ động rà soát các tuyến đường, khu dân cư để xây dựng lịch thu gom trong tuần. Đối với các tuyến đường chính, Quốc lộ 27 và những khu vực đông dân cư, xe rác thu gom hằng ngày. Các khu vực còn lại được bố trí thu gom cách ngày.

Việc phân chia lịch trình giúp hoạt động thu gom phù hợp hơn với tình hình thực tế, hạn chế tình trạng rác tồn đọng kéo dài. Đồng thời, người dân cũng có thể chủ động đưa rác ra đúng thời gian, địa điểm để xe thu gom.

Thu gom rác dọc Quốc lộ 27 và các tuyến đường đông dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan

Theo kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, xã Đam Rông 3 dự kiến tổ chức thu gom tại 506 điểm, bao gồm hộ gia đình, cơ quan và doanh nghiệp. Hiện nay, mỗi tháng có 32 chuyến xe, thu gom khoảng trên 110 tấn rác, xử lý theo quy trình.

Bên cạnh việc tổ chức thu gom, địa phương tiếp tục phối hợp với các thôn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Việc phân loại rác tại hộ gia đình, không vứt rác xuống suối, không tập kết rác trái phép và đưa rác ra đúng thời gian quy định là những nội dung được chú trọng.

Tuy nhiên, để những kết quả này được duy trì lâu dài, bên cạnh trách nhiệm của chính quyền và đơn vị thu gom, mỗi người dân cần chủ động thay đổi thói quen, cùng giữ gìn môi trường sống sạch, đẹp ngay từ nơi mình sinh sống.