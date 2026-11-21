UBND xã nhận thấy tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây nông nghiệp trái phép tại các tiểu khu 194, 199 và 200 đang diễn biến phức tạp - Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 13/11/2026, đoàn công tác do UBND xã chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đam Rông, Công an xã, Phòng Kinh tế và Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk tiến hành kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Liêng Srônh.

Qua kiểm tra, UBND xã nhận thấy tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây nông nghiệp trái phép tại các tiểu khu 194, 199 và 200 đang diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, văn bản chỉ rõ Trạm Quản lý bảo vệ rừng khu vực Liêng Srônh chưa thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, chưa có giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn vi phạm.

Trước thực trạng này, UBND xã yêu cầu Hạt Kiểm lâm khu vực Đam Rông và Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Liêng Srônh cùng nhân viên phụ trách các tiểu khu nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch mật phục nhằm sớm phát hiện đối tượng vi phạm, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định; đồng thời lập kế hoạch giải tỏa những trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp để canh tác cây nông nghiệp trái phép, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là kiên quyết không để hình thành nương, rẫy trái phép trên diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho đơn vị quản lý. Điều này đòi hỏi công tác bảo vệ rừng không chỉ dừng ở việc kiểm tra, phát hiện mà phải gắn với biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, tránh tình trạng vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Đối với diện tích đất giao trồng rừng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, UBND xã đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk rà soát toàn bộ diện tích đã giao trên địa bàn, đôn đốc và hướng dẫn các cá nhân thực hiện đúng nội dung hợp đồng giao khoán hoặc đúng mục đích sử dụng đất được cấp có thẩm quyền giao. Trường hợp cá nhân không chấp hành, chủ rừng phải căn cứ quy định hiện hành để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm. Mục tiêu là giảm áp lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và tạo điều kiện phát triển rừng bền vững.

Song song với trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm và chủ rừng, Công an xã được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động mật phục, phát hiện đối tượng vi phạm, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Địa phương cũng chỉ đạo tăng cường theo dõi không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý các hành vi đăng tin, hoạt động sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ phòng ngừa vi phạm. UBND xã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu, phổ biến Luật Lâm nghiệp cùng các quy định có liên quan; thông tin về những hành vi vi phạm và các trường hợp đã bị xử lý trên địa bàn. Tần suất tuyên truyền được yêu cầu duy trì ở mức 2 tin, bài mỗi tuần, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Đáng chú ý, Phòng Kinh tế được giao tiếp tục tham mưu UBND xã tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đồng thời hoàn thành việc xử lý, thu phạt và khắc phục hậu quả đối với các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trước ngày 31/12/2026.

Việc chỉ đạo được triển khai sau đợt kiểm tra tại ba tiểu khu cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng, chủ rừng và chính quyền địa phương. Bởi mỗi diện tích rừng bị lấn chiếm không chỉ làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất mà còn tạo áp lực lên hệ sinh thái, khả năng giữ nước, bảo vệ đất và duy trì môi trường sống. Để bảo vệ rừng thực chất, bên cạnh xử lý các trường hợp vi phạm đã phát hiện, cần duy trì kiểm tra thường xuyên, quản lý chặt diện tích được giao và ngăn chặn từ sớm nguy cơ tái lấn chiếm./.