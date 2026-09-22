Đam Rông 2 xử phạt 37,5 triệu đồng trường hợp phá rừng trái pháp luật

Các đơn vị chức năng lập biên bản hiện trạng vụ phá rừng tại lô 10a, khoảnh 3, tiểu khu 182, thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk quản lý

Theo đó, ông Th. đã sử dụng dao phát chặt phá 1.114 m² rừng phòng hộ, làm thiệt hại 300 cây lồ ô tại lô 10a, khoảnh 3, tiểu khu 182, thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk quản lý. Toàn bộ lâm sản tại hiện trường đã bị đốt cháy.

Với hành vi trên, ông Th. bị các cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt 37,5 triệu đồng; đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, gồm trồng lại rừng trên diện tích bị phá hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng.

Việc xử phạt kịp thời, nghiêm minh nhằm răn đe, ngăn ngừa các hành vi tự ý chặt phá, lấn chiếm, khai thác rừng trái pháp luật, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định.

Toàn bộ lâm sản tại hiện trường đã bị đốt cháy

Thời gian tới, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn các xã Đam Rông tiếp tục được tăng cường, trong đó chú trọng kiểm tra, tuần tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.