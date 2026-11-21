Phần thi giã gạo

Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời tôn vinh, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân.

Nổi bật là chương trình văn nghệ với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc H'Mông, văn hóa Tây Nguyên và các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn xã.

Phần thi đẩy gậy

Bên cạnh đó, hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tạo cơ hội để các thôn, cơ quan, đơn vị giới thiệu vẻ đẹp trong trang phục, phong tục và nét văn hóa riêng của cộng đồng mình.

Các đội thi nhảy bao bố

Hội thi ẩm thực với những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương cũng góp phần tái hiện nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc.

Phần thi ẩm thực

Các hoạt động thể thao truyền thống và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, giã gạo, đánh cù, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, leo cột mỡ… mang đến không khí sôi nổi, hào hứng, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa các thôn, các tổ chức, đơn vị và Nhân dân.

Ban tổ chức trao giải phần thi kéo co

Ban tổ chức trao giải cho nội dung đánh cù

Thông qua các hoạt động, ngày hội không chỉ góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống mà còn khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương Đam Rông 2 ngày càng phát triển.

Trao giải cho các đội trong phần thi leo cột mỡ