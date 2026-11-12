Đam Rông 2: Thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Hoạt động mua bán, kinh doanh trên địa bàn xã Đam Rông 2

Tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư

Một trong những dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được triển khai trên địa bàn xã Đam Rông 2 là Cửa hàng xăng dầu số 46 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, diện tích 2.268 m². Khu đất thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đến nay, UBND xã đã thực hiện cấp giấy phép xây dựng để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Khi đi vào hoạt động, cửa hàng xăng dầu sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đến người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh dự án này, địa phương đang tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư đối với Cụm công nghiệp Liêng Srônh có quy mô 30,6 ha và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đại Lợi tại khu vực hành chính Bằng Lăng, diện tích khoảng 22.863 m². Cả 2 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm và đang phối hợp với UBND xã hoàn thiện các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoạt động mua bán xăng dầu trên địa bàn

Đối với dự án chợ trung tâm huyện cũ, dự án được triển khai từ năm 2025 và hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân có địa điểm buôn bán, trao đổi hàng hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu giao thương tại địa phương.

Theo ông Trần Tấn Hưng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đam Rông 2, để thu hút được các nhà đầu tư, địa phương đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tìm hiểu, triển khai dự án.

Khu vực triển khai dự án chợ tại xã Đam Rông 2

Trong năm 2026, xã đã thực hiện cấp phép cho dự án đầu tư ngoài ngân sách là Cửa hàng xăng dầu số 46. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang quan tâm đến những lĩnh vực như giáo dục nghề nghiệp, phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư công trong quá trình phát triển hạ tầng.

Chưa có chợ, hoạt động mua bán chủ yếu diễn ra ở khu vực đường chính ngay trung tâm xã

Gỡ điểm nghẽn về môi trường

Cùng với việc thu hút các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh, Đam Rông 2 cũng đang tìm kiếm nguồn lực đầu tư để giải quyết vấn đề môi trường, nhất là tình trạng quá tải tại bãi rác tập trung trên địa bàn.

Ông Hưng cho biết, hiện nay, xã có một bãi rác là nơi xử lý rác thải tập trung của huyện trước đây. Sau thời gian dài hoạt động, bãi rác đã quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng cháy âm ỉ, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến chất lượng không khí, nguồn nước ở khu vực phía dưới dòng chảy.

Trước thực tế đó, hiện đã có một nhà đầu tư quan tâm đến dự án nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn xã. Theo định hướng, dự án sẽ xử lý chất thải rắn sinh hoạt không nguy hại, kết hợp tái chế, thu hồi tài nguyên từ chất thải, giảm khối lượng rác phải chôn lấp hoặc đốt. Nhà máy dự kiến phục vụ nhu cầu xử lý rác cho xã Đam Rông 2 và khu vực lân cận.

Hiện trạng bãi rác ở xã Đam Rông 2, nếu dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sẽ giải quyết được vấn đề vệ sinh môi trường

Ngoài hoạt động xử lý rác, dự án còn nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ, vật liệu tái chế và nguyên liệu thay thế nhiên liệu. Qua đó, góp phần tận dụng nguồn tài nguyên từ chất thải, giảm áp lực cho môi trường và hướng đến phương thức xử lý rác bền vững hơn.

Hiện nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất chủ trương đầu tư. Nếu được triển khai, nhà máy xử lý rác sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, nhất là khi khối lượng rác ngày càng tăng cùng với nhu cầu phát triển của địa phương.

Việc thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách không chỉ tạo thêm nguồn lực phát triển hạ tầng mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Khi các dự án được triển khai và đi vào hoạt động, địa phương sẽ có thêm các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách hằng năm theo quy định. Ông Trần Tấn Hưng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đam Rông 2

Thời gian tới, xã Đam Rông 2 tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đền bù và giải phóng mặt bằng. Phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Địa phương cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án.