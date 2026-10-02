Đam Rông 2: Khánh thành điểm trường cụm dân cư 179

Đại diện lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ

Nằm cách trung tâm xã gần 60 km, cụm dân cư 179 là một trong những khu vực xa xôi, khó khăn nhất xã, tập trung hầu hết là đồng bào Mông di cư từ Bắc vào.

Đồng chí Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân

Tại đây, 134 học sinh tiểu học từng đến lớp trong những phòng gỗ đơn sơ. Trẻ mầm non chưa có cơ hội đến lớp do không có trường. Mong muốn có một nơi học tập khang trang, an toàn cho trẻ đã được nhà trường, chính quyền và các gia đình đặt ra trong nhiều năm.

Đơn vị tài trợ trao biểu trưng công trình cho nhà trường

Từ nhu cầu thực tế, UBND xã Đam Rông 2 phối hợp với Quỹ Hy vọng, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và cá nhân cùng xây dựng cụm công trình dành cho học sinh mầm non và tiểu học tại Tiểu khu 179.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 trao thư cảm ơn các đơn vị

Sau 4 tháng gấp rút thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; tạo điều kiện cho 134 học sinh tiểu học, 40 học sinh mầm non (năm học 2026 - 2027) tại cụm dân cư cụm dân cư 179 được học tập trong môi trường khang trang, an toàn.

Đại diện nhà tài trợ chia sẻ niềm vui cùng phụ huynh và học sinh

Công trình khối tiểu học gồm 5 phòng học, nhà vệ sinh chung và các hạng mục phụ trợ, có diện tích xây dựng khoảng 393,6 m², tổng kinh phí 2 tỷ 640 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 396 triệu đồng, Quỹ Hy vọng tài trợ 2 tỷ 244 triệu đồng.

Đơn vị tài trợ tặng quà cho các em học sinh

Đối với bậc mầm non, công trình gồm 2 phòng học, khối nhà bếp và các hạng mục phụ trợ, diện tích xây dựng khoảng 199,22 m², tổng kinh phí 1.591.765.000 đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 238.765.000 đồng và 1.353.000.000 đồng do Quỹ Hy vọng tài trợ.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 tặng học bổng cho các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và đặc biệt là Quỹ Hy vọng trong xây dựng Điểm trường 179.

Đại biểu thực hiện nghi thức thả bóng bay chào mừng công trình mới của học sinh Mông giữa núi rừng

Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 đề nghị các đơn vị trường học tiếp tục quản lý, bảo quản và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư. Đồng thời tạo môi trường học tập thuận lợi, an toàn cho các em học sinh.

Học sinh vui mừng khi được học tại ngôi trường mới khang trang

Việc đưa Điểm trường 179 vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp ở vùng khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đối với giáo dục ở cơ sở; tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, học sinh được học tập trong môi trường thuận lợi.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo cho thế hệ tương lai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 tham quan các phòng học mới

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa học sinh vùng thuận lợi và vùng khó khăn, tạo thêm động lực để thầy và trò Điểm trường 179 tiếp tục nỗ lực dạy tốt, học tốt trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo địa phương và nhà trường trồng cây xung quanh khuôn viên trường