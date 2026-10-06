Đam Rông 2 đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân

Người dân xã Đam Rông 2 khám sức khỏe tại trung tâm y tế

Đưa thông tin đến từng hộ dân

Tại thôn Bắc Nguyên, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe được triển khai khá sớm. Ông Giàng Dìn Thắng - Bí thư Chi bộ thôn Bắc Nguyên cho biết, thôn có 184 hộ với 1.092 khẩu, 100% là người dân tộc Mông. Khi triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, bà con trong thôn phối hợp và hưởng ứng tích cực.

Ban Nhân dân thôn thông báo lịch khám qua loa lưu động trên địa bàn; đồng thời chia sẻ thông tin trên nhóm cộng đồng của thôn và các kênh thông tin phù hợp để người dân nắm được thời gian, địa điểm và chủ động tham gia. “Qua tuyên truyền, bà con hiểu đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho Nhân dân. Từ đó, người dân cũng ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”, ông Thắng cho biết.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục

Không chỉ tuyên truyền, Ban Nhân dân thôn cùng đại diện các hội, đoàn thể còn có mặt để hỗ trợ người dân trong quá trình tham gia khám. Kết quả đến nay, đã khám đạt trên 91%. Từ Bắc Nguyên đến trung tâm y tế khoảng 7 - 8 km, nhưng nhiều người dân đã tranh thủ có mặt từ rất sớm để làm thủ tục, chờ đến lượt khám. Điều này cũng cho thấy sự thay đổi trong nhận thức, người dân đã từng bước quan tâm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm những bất thường để có hướng xử lý kịp thời.

Bên cạnh khám sức khỏe cho người dân, địa phương phối hợp thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em, học sinh. Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

Tạo thuận lợi cho người dân

Ông Dương Tất Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, theo kế hoạch của xã Đam Rông 2, việc tổ chức khám được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân. Các điểm khám được bố trí tại 3 điểm trạm và các điểm lưu động ở thôn, tiểu khu. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những trường hợp không thể đi lại, địa phương bố trí khám tại nhà sau khi hoàn thành khám tập trung tại từng cụm.

Địa phương cũng tập trung rà soát, lập danh sách người dân theo từng nhóm tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, nhóm nguy cơ và đối tượng ưu tiên. Trong đó, chú trọng người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, trẻ em, phụ nữ mang thai, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và những người có nguy cơ cao về sức khỏe.

Công tác khám sức khỏe toàn dân đang được địa phương đẩy mạnh

Để chương trình đạt hiệu quả, xã Đam Rông 2 tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, trạm y tế và các thôn trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tham gia. Các lực lượng cũng theo dõi, nắm danh sách những trường hợp chưa tham gia để tiếp tục vận động, góp phần bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Sau mỗi đợt khám, kết quả được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, tạo thêm cơ sở để theo dõi sức khỏe người dân lâu dài. Việc cập nhật dữ liệu cũng giúp địa phương từng bước quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi và chăm sóc.

Khi việc rà soát, vận động, tổ chức khám và quản lý sau khám được thực hiện đồng bộ, khám sức khỏe định kỳ sẽ từng bước trở thành hoạt động thường xuyên trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương. Việc người dân thôn Bắc Nguyên chủ động đến điểm khám cho thấy, khi được tổ chức thuận tiện và thông tin đến gần dân, người dân sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe của mình và gia đình, chủ động khám bệnh ngay từ sớm.