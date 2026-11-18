Vị trí khai thác khoáng sản (đất) được phóng viên ghi nhận ngày 14/11/2026 trên địa bàn xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng. Như vậy, việc khai thác đất ở vị trên đã có phép hay chưa? Các cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ

UBND xã Đam Rông 1 vừa ban hành Văn bản số 2199/UBND-KT triển khai thông báo kết luận của Thường trực Đảng ủy xã về kết quả kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Một trong những nội dung được đặc biệt chú trọng là tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực rừng, nhất là tiểu khu 218A và những địa bàn có nguy cơ xảy ra vi phạm.

Đối với thông tin 3 cây thông bị ken tại tiểu khu 218A, UBND xã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xác minh cụ thể. Việc xác minh phải làm rõ vị trí, số lượng, mức độ thiệt hại, nguyên nhân xảy ra vụ việc cũng như tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có.

Một số cây thông bị ken, đang chết dần dọc tuyến Quốc lộ 27, thuộc địa bàn xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm kịp thời tham mưu UBND xã xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Song song với công tác bảo vệ rừng, UBND xã Đam Rông 1 cũng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Phòng Kinh tế được giao thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển và tập kết khoáng sản trái phép.

Các hành vi vi phạm khi phát hiện phải được kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định, với yêu cầu không để phát sinh hoặc hình thành các điểm nóng về khoáng sản trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý, địa phương cũng xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân là một giải pháp quan trọng trong bảo vệ tài nguyên. UBND xã yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm.

Việc tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, làm rõ kịp thời những vụ việc có dấu hiệu xâm hại đến tài nguyên rừng và chủ động kiểm soát nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép được địa phương xác định là những giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn Đam Rông 1./.