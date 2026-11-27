Nhìn hiệu quả trong cả đời dự án

Tháng 10-2000, khi ông Nguyễn Xuân Nhậm về làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ đứng trước khả năng không triển khai được. Tổ hợp nhà đầu tư Nhật Bản và Singapore sau quá trình nghiên cứu, đàm phán đã tuyên bố rút lui vì không đạt kỳ vọng về hiệu quả kinh tế.

Trong khi đó, Đạm Phú Mỹ là một trong những dự án thành phần của tổ hợp khí - điện - đạm Nam Côn Sơn. Nếu nhà máy không được triển khai, việc thực hiện cả tổ hợp sẽ bị ảnh hưởng. Trước tình hình ấy, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam báo cáo, đề xuất được tự đầu tư dự án.

Khó khăn lớn lúc đó là vốn. Tiếp nhận một công trình quy mô gần nửa tỉ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài cũng đặt ra thách thức lớn so với tầm vóc của PETROVIETNAM thời điểm ấy. Cùng với đó là những ý kiến khác nhau về hiệu quả đầu tư, trong đó có tính toán cho rằng nhà máy khi hoạt động sẽ thua lỗ.

Ông Nhậm cho biết, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã xem xét, tính toán và báo cáo rằng hiệu quả kinh tế phải được đánh giá trên cơ sở giá thành sản phẩm và giá bán trong cả đời dự án, kéo dài hàng chục năm. Nếu chỉ lấy giá đạm đang xuống thấp tại thời điểm ấy để đánh giá thì chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả của công trình. Và theo tính toán của PETROVIETNAM, dự án vẫn có thể mang lại lợi nhuận.

Để thuyết phục về chủ trương đầu tư, Tổng công ty đồng thời đặt Đạm Phú Mỹ trong tổng thể tổ hợp khí - điện - đạm Nam Côn Sơn. Theo ông, phát triển nhà máy sẽ góp phần triển khai cả tổ hợp; hiệu quả của khâu đầu có thể hỗ trợ khâu sau, bảo đảm hiệu quả chung.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT PVFCCo kiểm tra công trường bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Ông cho biết thêm, một cơ sở khác được lãnh đạo Tập đoàn khi đó báo cáo là nhu cầu phân bón phục vụ nông nghiệp. Nhắc lại câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, ông Nhậm cho rằng, với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, việc phát triển nhà máy sản xuất phân đạm cần được nhìn nhận cả ở hiệu quả mang lại cho đất nước.

“Tập thể lãnh đạo Tổng công ty kiên trì báo cáo, đề xuất và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên, khai thông chủ trương thực hiện dự án”, ông Nguyễn Xuân Nhậm chia sẻ.

Nhìn lại quyết định khi ấy, ông nhấn mạnh vai trò của tầm nhìn. Nhận đầu tư công trình gần nửa tỉ USD trong khi nhiều ý kiến cho rằng sẽ thua lỗ là một thử thách lớn. Áp lực ấy càng rõ khi những người được giao nhiệm vụ ý thức rằng “đây là tiền của đất nước, của nhân dân”.

Theo ông Nhậm, chính việc nhìn thấy vai trò của Đạm Phú Mỹ đối với cả tổ hợp khí - điện - đạm và nhu cầu phát triển nông nghiệp đã giúp tập thể lãnh đạo dầu khí quyết tâm thực hiện dự án.

Vượt khó để sớm đưa nhà máy vào hoạt động

Sau khi chủ trương được thông qua, việc triển khai Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ tiếp tục gặp những ý kiến khác nhau. Theo ông Nguyễn Xuân Nhậm, tổ hợp nhà đầu tư nước ngoài trước đó đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Tập đoàn đề xuất kế thừa kết quả này để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa nhà máy vào hoạt động, đồng bộ với toàn tổ hợp.

Tuy nhiên, đề xuất tổ chức đấu thầu lại vẫn được đặt ra, buộc lãnh đạo Tập đoàn phải báo cáo, giải trình. Theo tính toán được ông Nhậm nhắc lại, kế thừa kết quả đấu thầu có thể rút ngắn khoảng 2 năm triển khai, đồng thời tránh lãng phí nguồn khí khi chưa có công trình sử dụng đồng bộ.

Với ông, kết quả Đạm Phú Mỹ được đưa vào hoạt động năm 2004, trước tiến độ, với chi phí dưới dự toán, là điều đáng tự hào. Từ một dự án đứng trước khả năng không triển khai được, công trình đã vượt qua khó khăn từ quyết định chủ trương đến tổ chức thực hiện.

Trong câu chuyện về Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ, ông Nhậm cũng phân biệt rõ những khó khăn của dự án. Thách thức chủ yếu nằm ở quyết định chủ trương đầu tư và quá trình triển khai. Công nghệ sản xuất phân đạm có thể tiếp nhận từ nước ngoài, trong khi lực lượng của Tập đoàn đã được đào tạo tương đối bài bản, có khả năng tiếp nhận và vận hành.

Nhìn lại hành trình ấy, ông đánh giá Đạm Phú Mỹ là một điểm sáng của ngành Dầu khí, của PETROVIETNAM, một công trình đã đáp ứng những kỳ vọng về sản xuất, kinh doanh và hiệu quả kinh tế.

Tự hào khi sản phẩm đến với người nông dân

Ý nghĩa của Nhà máy Đạm Phú Mỹ còn được ông Nguyễn Xuân Nhậm nhắc đến qua những sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Theo ông, sự ra đời của nhà máy đáp ứng 50% nhu cầu phân đạm thời điểm đó, góp phần giảm phụ thuộc phân bón nhập khẩu, tăng khả năng chủ động nguồn cung trong nước.

Khi được hỏi về cảm xúc trước hình ảnh người nông dân sử dụng phân bón sản xuất tại Việt Nam, ông bày tỏ sự xúc động và tự hào. Sản phẩm phân bón được phân phối đến nhiều vùng miền, phục vụ trồng lúa, cao su, cà phê, hồ tiêu… Theo ông, trong thành quả phát triển của nông nghiệp Việt Nam có phần đóng góp của PETROVIETNAM và những người làm ra phân bón.

Nhìn lại chặng đường từ một đất nước thiếu lương thực đến khi trở thành nước xuất khẩu gạo, ông Nhậm tự hào về đóng góp của Đạm Phú Mỹ đối với nông nghiệp và an ninh lương thực. Niềm tự hào ấy gắn với những năm tháng ông cùng đồng nghiệp kiên trì theo đuổi dự án, từ khi còn nhiều ý kiến trái chiều đến lúc nhà máy đi vào hoạt động.

Ông cho biết, bản lĩnh và sự quyết liệt của lãnh đạo PETROVIETNAM được tôi luyện từ thực tiễn sản xuất, qua quá trình trực tiếp tham gia phát triển những đơn vị còn khó khăn. Chính những năm tháng lăn lộn từ cơ sở đã góp phần rèn luyện tinh thần, bản lĩnh để đảm nhận những nhiệm vụ lớn.

Nhìn lại hành trình xây dựng Đạm Phú Mỹ, ông mong muốn truyền lại cho thế hệ sau tinh thần quyết liệt của lớp người đi trước, tiếp tục phát triển ngành Dầu khí, trong đó có khâu sau. Đó là tâm huyết của những người đã gắn bó, tận tâm để gây dựng một công trình có ý nghĩa đối với ngành và đất nước.

Từ một nhà máy ban đầu, đến nay, với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, tập thể PVFCCo/Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã xây dựng và đưa vào vận hành thêm nhiều công trình, nâng cao đáng kể sản lượng và chủng loại phân bón, hóa chất. Điển hình là Tổ hợp dự án đầu tư công trình nâng công suất phân xưởng NH3 và Nhà máy sản xuất phân bón NPK công nghệ hóa học, công suất 250.000 tấn/năm.