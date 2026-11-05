Đạm Phú Mỹ nâng gấp đôi mục tiêu lợi nhuận năm 2026

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ, HoSE: DPM) vừa công bố điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 4/11, được doanh nghiệp công bố ngày 5/11, DPM nâng kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tăng gần 8%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, tăng hơn 108%. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, cao hơn 112% so với mục tiêu cũ.

Đối với công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu cũng được nâng từ 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế tăng từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh kế hoạch diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng, DPM ghi nhận doanh thu thuần hơn 16.737 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ quy đổi đạt khoảng 688 nghìn tấn, hoàn thành 105% kế hoạch 9 tháng; NPK Phú Mỹ đạt gần 160 nghìn tấn, bằng 115% kế hoạch; sản phẩm UFC85 đạt khoảng 9,2 nghìn tấn, tương đương 126% kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng, tổng sản lượng phân bón tiêu thụ ước đạt hơn 1,21 triệu tấn, vượt 22% kế hoạch trong 9 tháng. Trong đó, nhóm Urê Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urê Phú Mỹ đạt gần 647.000 tấn, hoàn thành 102% kế hoạch.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu của DPM tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với sản lượng Urê Phú Mỹ xuất khẩu ước đạt gần 163.000 tấn.

Đạm Phú Mỹ ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong 9 tháng đầu năm (Ảnh minh họa).

Điểm sáng nổi bật là NPK Phú Mỹ, với sản lượng kinh doanh ước đạt hơn 177 nghìn tấn, vượt 21% kế hoạch 9 tháng và gần hoàn thành kế hoạch cả năm 2026.

Giá vốn hàng bán trong 9 tháng tăng 25% lên gần 13.550 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 3.187 tỷ đồng, tăng hơn 40%. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 36%, lên 336 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.734 tỷ đồng, tăng 57%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.371 tỷ đồng, tăng gần 59%. Với kết quả này, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của DPM đã bằng 204% chỉ tiêu cả năm và lợi nhuận sau thuế bằng 202%. So với kế hoạch mới, DPM đã thực hiện được 98% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 95% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh việc nâng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, DPM cũng điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 từ hơn 1.163 tỷ đồng lên gần 1.400 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng hoàn toàn nguồn vốn chủ sở hữu cho kế hoạch đầu tư này.

Trong những tháng cuối năm, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã điều chỉnh.