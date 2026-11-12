Đàm phán vừa kết thúc, Nga lập tức phóng tên lửa tấn công Kiev

Ngày 12/11, chỉ vài giờ sau khi ngày đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kết thúc, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo phóng viên của Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, khoảng 1h, những tiếng nổ lớn làm rung chuyển Kiev.

Vài phút trước đó, Không quân Ukraine phát đi cảnh báo về việc tên lửa đạn đạo Nga đang hướng tới khu vực này. Chưa đầy 30 phút sau, phóng viên Kyiv Independent tiếp tục ghi nhận loạt tiếng nổ lớn khác ở khu vực phía Tây Bắc thủ đô.

Cảnh đổ nát sau một vụ tấn công bằng tên lửa vào Kiev, Ukraine.

Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về những mục tiêu bị nhắm tới.

Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Kiev cũng như nhiều khu vực khác tại Ukraine.

Ukraine kỳ vọng cuộc đàm phán tại Abu Dhabi có thể thúc đẩy Nga giảm cường độ tấn công, nhưng kết quả cụ thể duy nhất được công bố sau cuộc gặp cho đến nay chỉ là thỏa thuận về một đợt trao đổi tù nhân mới.

Cùng thời điểm, Ukraine thừa nhận thực hiện cuộc tấn công nhằm vào cảng Ust-Luga bên bờ biển Baltic ở Tây Bắc nước Nga, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại một phần hệ thống bể chứa nhiên liệu.

“Theo thông tin sơ bộ, do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dầu khí của cảng, hệ thống bể chứa bị thiệt hại nặng nề nhất”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trên Telegram và lưu ý có 5 bể chứa bị hư hại.

Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko thông tin thêm một nhà máy điện cũng bị mất điện do cuộc tấn công, trong đó 150 máy bay không người lái bị bắn hạ trên khu vực Leningrad, nơi có nhà máy lọc dầu lớn và thành phố St Petersburg, quê hương của Tổng thống Vladimir Putin.

Ust-Luga là một trong những cảng lớn nhất của Nga trên biển Baltic và là trung tâm xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ quan trọng. Nằm ở phía tây St. Petersburg, cách xa biên giới Ukraine, cảng này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo doanh thu cho ngân sách nhà nước Nga.

Do tập đoàn đường ống dẫn dầu Transneft của Nga vận hành, cảng Ust-Luga xử lý khoảng 700.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày và vận chuyển 32,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ vào năm 2025.