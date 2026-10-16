Đàm phán thuế quan Mỹ - Mexico đình trệ

Ô tô nhập khẩu tại cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thông tin từ Wall Street Journal ngày 15/10 cho biết Mỹ và Mexico trước đó đã tiến gần đến thỏa thuận giảm thuế đối với các mặt hàng trên để đổi lấy một số nhượng bộ từ Mexico. Tuy nhiên, bất đồng về mức thuế do Mỹ áp đặt với lý do an ninh quốc gia đã làm chậm tiến trình đàm phán.

Cụ thể, Bộ trưởng Lutnick phản đối việc giảm đáng kể mức thuế 25% đối với ô tô Mexico và thuế 50% đối với thép, nhôm, đồng thời không ủng hộ hạ thuế đối với các sản phẩm thành phẩm làm từ hai kim loại này. Các doanh nghiệp nhôm Mỹ lo ngại việc giảm thuế sẽ gây bất lợi cho nhà sản xuất trong nước và ảnh hưởng đến việc làm.

Dù vậy, Thứ trưởng Kinh tế Mexico Luis Rosendo Gutierrez cho biết đàm phán vẫn đạt tiến triển. Người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ cũng khẳng định cơ quan này duy trì đối thoại thường xuyên với Mexico về thương mại.

Một thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Mexico có thể tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán rộng hơn về việc gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Tuy nhiên, những bất đồng hiện nay tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt thỏa thuận, dù giới chức Mexico và một số lãnh đạo doanh nghiệp trước đó bày tỏ lạc quan.