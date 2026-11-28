Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot (giữa), lãnh đạo đảng Yashar, bên những người ủng hộ tại trụ sở tranh cử của đảng ở Tel Aviv, Israel, ngày 28/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tiến trình đàm phán thành lập chính phủ mới tại Israel đang bước vào giai đoạn then chốt khi lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot cáo buộc đảng Likud của Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu cố tình trì hoãn thương lượng, trong khi các đảng thuộc khối muốn thay đổi chính phủ đang thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận liên minh. Trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày thực hiện nhiệm vụ thành lập chính phủ, khả năng hình thành chính phủ mới hoặc một chính phủ đoàn kết giữa hai đối thủ chính trị vẫn chưa được xác định.

Ngày 27/11, ông Eisenkot, người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, tuyên bố sẽ tận dụng toàn bộ thời gian còn lại để hoàn tất công việc trong vòng 8 ngày, đồng thời khẳng định không có ý định đề nghị Tổng thống gia hạn nhiệm vụ. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông cáo buộc đảng Likud không thể hiện thiện chí thực sự trong đàm phán, dù hai bên đã tổ chức 5 cuộc gặp trong hai tuần qua.

Theo ông Eisenkot, các nhóm đàm phán của hai đảng đã có đủ thời gian để đạt được thỏa thuận nếu thực sự mong muốn hợp tác. Tuy nhiên, Likud nhiều lần không đồng ý tổ chức các cuộc gặp với tần suất mà phía Yashar đề xuất, đồng thời không đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm giải quyết các bất đồng quan trọng.

Ba vấn đề lớn đang cản trở khả năng thành lập chính phủ đoàn kết gồm việc ban hành luật nghĩa vụ quân sự áp dụng rộng rãi, thành lập ủy ban điều tra nhà nước về những thất bại liên quan đến cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas và tiến hành cải cách tư pháp.

Ông Eisenkot cho biết đảng Yashar đã đưa ra những nhượng bộ đáng kể. Về việc thành lập ủy ban điều tra nhà nước, đảng này đồng ý tiếp thu một số yếu tố trong đề xuất của Tổng thống Israel, đồng thời đề nghị Chánh án Tòa án Tối cao tham vấn rộng rãi hơn trước khi bổ nhiệm các thành viên ủy ban. Đối với cải cách tư pháp, Yashar đề xuất thành lập một ủy ban chung giữa các đảng để xây dựng những thay đổi toàn diện, đạt được đồng thuận rộng rãi về hệ thống tư pháp và sự phân chia quyền lực giữa các nhánh chính quyền.

Tuy nhiên, theo ông Eisenkot, đảng Likud không chấp nhận những nhượng bộ này và cũng chưa đưa ra phương án thay thế cụ thể. Ông cho rằng việc chỉ tập trung thảo luận về thỏa thuận luân phiên chức thủ tướng giữa hai bên là chưa đủ, bởi vấn đề cốt lõi nằm ở những khác biệt về chính sách và định hướng quản trị đất nước.

Lãnh đạo Yashar cũng bác bỏ khả năng tham gia một chính phủ do ông Netanyahu đứng đầu nếu không có những thay đổi thực chất. Ông nhấn mạnh không thể để đảng mình trở thành lực lượng chỉ đóng vai trò hợp thức hóa một chính phủ Netanyahu khác, trong khi những vấn đề khiến cử tri mất niềm tin sau ngày 7/10/2023 vẫn chưa được giải quyết. Dù vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với Likud nếu đảng này thực sự thay đổi lập trường và sẵn sàng đưa ra những quyết định mang tính đột phá.

Trong khi đó, theo các nguồn tin được báo The Jerusalem Post dẫn ngày 27/11, Thủ tướng Netanyahu đang cân nhắc đề xuất đảm nhận vị trí thủ tướng nửa nhiệm kỳ sau trong thỏa thuận luân phiên với ông Eisenkot nhằm thành lập chính phủ đoàn kết. Động thái này được cho là nhằm thể hiện sự sẵn sàng thỏa hiệp của đảng Likud trong bối cảnh khối của ông Eisenkot đang nắm ưu thế về số ghế tại Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 27/10. Một số nguồn tin cho biết ông Netanyahu có thể công bố đề xuất ngay trong dịp cuối tuần, với lý do bảo đảm an ninh cho Israel.

Ở chiều ngược lại, các đảng thuộc khối ủng hộ thay đổi chính phủ đang đẩy nhanh thương lượng để hình thành liên minh riêng. Ngày 26/11, đảng Yashar và đảng Dân chủ do ông Yair Golan lãnh đạo đã đạt thỏa thuận liên minh. Theo đó, đảng Dân chủ dự kiến được phân bổ 4 bộ trưởng, phụ trách các lĩnh vực an ninh công cộng, lao động và phúc lợi, truyền thông, văn hóa và thể thao. Đảng này cũng được trao quyền chủ trì một số ủy ban quan trọng tại Quốc hội, trong đó có Ủy ban Hiến pháp, Luật pháp và Tư pháp.

Thỏa thuận còn bao gồm cam kết đảo ngược toàn diện tiến trình cải cách tư pháp gây tranh cãi trước đây và bảo vệ tính độc lập của hệ thống tư pháp Israel. Ông Golan dự kiến đảm nhiệm chức Bộ trưởng An ninh Công cộng.

Sau khi đạt thỏa thuận, ông Golan kêu gọi cựu Thủ tướng Naftali Bennett và đảng B'Yachad tham gia liên minh với ông Eisenkot. Ông cảnh báo việc thành lập chính phủ đoàn kết với đảng Likud trong khi ông Netanyahu tiếp tục nắm quyền thủ tướng sẽ làm mất đi cơ hội thay đổi mà cử tri đã trao cho các lực lượng chính trị sau cuộc bầu cử. Ông kêu gọi các đối tác thể hiện sự linh hoạt và trách nhiệm, đồng thời thúc giục nhanh chóng thành lập chính phủ mới ngay trong tuần tới.

Đảng B'Yachad của ông Bennett hiện vẫn là lực lượng quan trọng chưa hoàn tất thỏa thuận liên minh với ông Eisenkot. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra ngày 26/11 đã được hoãn đến ngày 29/11 theo đề nghị của phía ông Bennett. Theo truyền thông Israel, một trong những nguyên nhân là nhóm đàm phán của ông Eisenkot chưa đưa ra được khuôn khổ cụ thể đáp ứng yêu cầu về quyền lợi của những người thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Bennett cũng quan tâm đến khả năng Yashar đạt thỏa thuận với đảng Do Thái giáo Thống nhất (UTJ), lực lượng đại diện cho cộng đồng Do Thái chính thống cực đoan.

Bên cạnh đó, đàm phán với UTJ vẫn đang được tiến hành. Một số diễn biến cho thấy lực lượng này đang cân nhắc các phương án tham gia chính phủ mới. Giáo sĩ Dov Lando, một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng Do Thái chính thống không thuộc dòng Hasidic, đã gặp nghị sĩ mới đắc cử Moshe Rosenthal của UTJ. Ông Rosenthal nhận định tuần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình đàm phán.

Theo truyền thông Israel, khối của ông Eisenkot đặt mục tiêu hoàn tất, ký kết và trình các thỏa thuận liên minh lên Quốc hội vào ngày 1/12 hoặc chậm nhất là ngày 2/12. Tuy nhiên, một số quan chức trong khối lo ngại ông Netanyahu có thể tận dụng những ngày còn lại để cản trở việc thành lập chính phủ mới.

Với thời hạn 8 ngày đang dần khép lại, tiến trình đàm phán tại Israel đứng trước hai khả năng đáng chú ý: hình thành một chính phủ mới do ông Eisenkot dẫn dắt với sự tham gia của các đảng ủng hộ thay đổi, hoặc đạt được thỏa thuận chính phủ đoàn kết với Likud thông qua cơ chế luân phiên chức thủ tướng. Những quyết định của ông Bennett, lập trường của UTJ và mức độ nhượng bộ giữa Yashar với Likud sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả cuối cùng.