Đàm phán tại Abu Dhabi: Mỹ kỳ vọng Nga, Ukraine có thể thỏa hiệp về lãnh thổ

Các quan chức Nga và Ukraine ngày 10/11 đã gặp nhau tại Abu Dhabi trong vòng đàm phán đầu tiên do Mỹ làm trung gian kể từ tháng 2, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuần trước cho rằng một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm là điều có thể đạt được.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho rằng, những cuộc tiếp xúc gần đây với cả hai bên đã giúp xác định và thu hẹp đáng kể những bất đồng. Ông nhấn mạnh Tổng thống Trump cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình.

"Ông ấy thực sự đã yêu cầu chúng tôi nỗ lực hơn nữa để tìm ra một giải pháp, với hy vọng chấm dứt xung đột, đồng thời đưa cả hai bên vào vị thế vững chắc hơn nhiều để bắt đầu khai thác toàn bộ tiềm năng mà hai quốc gia tuyệt vời này có thể đạt được", ông Kushner phát biểu khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Trên thực tế, cả Nga và Ukraine vẫn còn cách biệt lớn về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, bất chấp sự lạc quan của ông Trump.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết trong phát biểu khai mạc rằng Kiev tập trung vào việc đạt được các bảo đảm an ninh và một nền hòa bình lâu dài. Trong khi đó, trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky nói Moscow hy vọng sẽ có những tiến triển nhằm hướng tới hòa bình, vì lợi ích của người dân hai nước.

Trước khi cuộc đàm phán chính thức, phái đoàn Ukraine đã có các cuộc gặp riêng với đại diện châu Âu, NATO và Liên minh châu Âu (EU), cùng hai đặc phái viên Mỹ là ông Jared Kushner và Steve Witkoff.

Nga đã thể hiện rõ lập trường rằng Moscow không muốn các đại diện châu Âu tham gia cuộc gặp giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Trên thực tế, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin sẵn sàng từ bỏ yêu cầu Ukraine phải bàn giao toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông trước khi một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kiên quyết bác bỏ việc nhượng lại những vùng lãnh thổ mà lực lượng nước này đã phải đổ máu để bảo vệ.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các nhà đàm phán nước này tin Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Nga có thể sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ then chốt, trong đó mỗi bên chấp nhận nhượng bộ một phần.

Theo đề xuất thỏa thuận, Ukraine sẽ đạt được việc chấm dứt chiến tranh, các bảo đảm an ninh và một lộ trình gia nhập EU.