Đàm phán Nga-Ukraine tại UAE: Tiến gần hơn tới thỏa thuận, hai bên nhất trí một điều, bất đồng lớn vẫn còn

Cuộc đàm phán Nga-Ukraine kéo dài hai ngày tại UAE đã kết thúc với việc hai bên nhất trí về mặt nguyên tắc tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn. (Nguồn: Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine)

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp ba bên đầu tiên kể từ các cuộc thảo luận tại Geneva, Thụy Sỹ, hồi tháng 2, diễn ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, sau khi vòng đàm phán kết thúc, Trợ lý Tổng thống Nga kiêm Trưởng phái đoàn đàm phán Vladimir Medinsky cho biết, các bên đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc đối với một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn mới. Ông xác nhận vấn đề nhân đạo là một trong những nội dung được thảo luận tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các bên đã thảo luận phương án trao đổi 1.000, thậm chí 1.200 tù binh. Kiev cũng nhắc lại đề xuất trao đổi toàn bộ tù binh mà hai bên đang giam giữ. Ông Zelensky cho rằng không có lý do gì để Moscow bác bỏ đề xuất này.

Tổng thống Ukraine cho biết, các đại diện Mỹ sẽ chuyển những đề xuất liên quan ngừng bắn và các vấn đề khác tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Moscow ngày 12/11. Ông kỳ vọng Washington sẽ nhận được phản hồi từ phía Nga.

Bất đồng vẫn còn

Theo ông Zelensky, các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi đề cập khả năng ngừng bắn đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng và trên biển, cùng những bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, phái đoàn Nga chưa có thẩm quyền đưa ra phản hồi đối với các đề xuất ngừng bắn này.

Ông cho biết, các bên cũng trao đổi về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ. Tuy nhiên, những vấn đề nhạy cảm liên quan lãnh thổ cần được thảo luận ở cấp lãnh đạo.

Đề cập Donbas ở miền Đông Ukraine, ông Zelensky cho biết, Washington nhiều lần nêu quan điểm Ukraine cần rút khỏi khu vực này để chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ yêu cầu trên, khẳng định đây là điều không thể chấp nhận.

Dù vậy, Tổng thống Ukraine nhận định vẫn có “cửa sổ cơ hội” để đạt được hòa bình trước năm 2027, dù bản thân ông còn hoài nghi về triển vọng này. Theo ông, khả năng đạt tiến triển phụ thuộc vào hình thức đối thoại giữa Mỹ và Nga.

Về phía Nga, ông Medinsky cho rằng, Moscow và Kiev đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình, nhưng kết quả phụ thuộc nhiều vào Ukraine và Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga chỉ coi đàm phán thành công nếu đạt được chiến thắng và thỏa thuận hòa bình được ký kết theo các điều kiện của Moscow.

Ông Medinsky cũng loại trừ khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, đồng thời tuyên bố cái gọi là “vùng an ninh” dọc biên giới Nga đang mở rộng và sẽ tiếp tục được duy trì trong khuôn khổ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Trong khi đó, ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga mô tả các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi là “thực chất” và “khá hữu ích”. Ông cho biết, Tổng thống Putin dự kiến gặp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trong nửa đầu ngày 12/11 để thảo luận về kết quả hai ngày đàm phán.

Ông Ushakov cho biết, khả năng và hình thức đối thoại với các đại diện châu Âu cũng sẽ được xem xét, căn cứ vào kết quả cuộc gặp tại Abu Dhabi. Trước đó, ông Kushner nói chuyến thăm Moscow nhằm rà soát những nội dung đã được thảo luận tại UAE, đồng thời cho biết phía Mỹ nhìn thấy một số cơ hội và triển vọng.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, hai đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Dublin (Ireland) để trao đổi với Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc gặp sẽ tập trung điều phối lập trường và xác định những bước đi tiếp theo.

Vai trò của châu Âu

Một vấn đề đáng chú ý khác tại vòng đàm phán Abu Dhabi là vai trò của châu Âu trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, châu Âu cần tham gia với tư cách một bên bình đẳng trong các cuộc đàm phán tiếp theo, cho rằng sự hiện diện của các nước châu Âu là điều cần thiết để bảo đảm một thỏa thuận công bằng. Ông cũng kêu gọi Mỹ duy trì lập trường cứng rắn và gia tăng sức ép đối với Nga nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Theo AFP, sau khi ngày đàm phán thứ hai kết thúc, phái đoàn Ukraine đã có cuộc họp riêng với các đại diện châu Âu và đặc phái viên Mỹ.

Về phía Nga, ông Medinsky cho biết, phái đoàn nước này không liên lạc hay trao đổi với nhóm đại diện châu Âu có mặt tại Abu Dhabi, do các cuộc đàm phán mang tính chất ba bên và Moscow chưa rõ vị thế của nhóm này. Ông cũng khẳng định Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất hòa bình nào từ các nước châu Âu.

Ông Medinsky nhận định, cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy hệ thống an ninh hiện nay ở châu Âu hoạt động không hiệu quả. Theo ông, việc xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu mới là vấn đề cần được giải quyết sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc.